Все под контролем? Снова морозы, снова считаем газ в ПХГ Украины

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Сокращение запасов газа в подземных хранилищах Украины, который используется для обеспечения централизованного отопления и нужд промышленности, происходит в зависимости от текущей погодной ситуации. В морозные периоды отбор газа увеличивается по сравнению с периодами относительно теплой погоды.

В связи с похолоданием отбор газа из хранилищ увеличен на 42%, данный режим является оптимальным и газа в ПХГ для страны хватит, сообщает в четверг пресс-служба "Укртрансгаза".

"Из-за снижения температуры в регионах Украины для покрытия потребностей отечественных потребителей был увеличен отбор газа из хранилищ на 42%, до 78 миллионов кубометров в сутки. Данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным, запас дополнительных мощностей в наличии. В противовес кремлевской пропаганде отмечаем, что российского "голубого топлива" в отечественных хранилищах нет", — говорится в сообщении.

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По данным компании, по состоянию на утро четверга в подземных хранилищах Украины сохраняется 10,3 миллиарда кубометров газа, всего с начала отопительного сезона отобрано 4,4 миллиарда. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 12 января сказал, что Украина на конец февраля — начало марта выйдет на уровень 8 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 19 января сообщил журналистам, что Украина с 15 января нарастила темпы отбора газа из ПХГ более чем на 40% при запасах в объеме ниже 11 миллиардов кубометров, что вызывает опасения "Газпрома" относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ. Однако вице-премьер Украины Владимир Кистион до этого заявлял, что Украине хватит запасов газа до конца отопительного периода даже при низких температурах.

Украина пройдет отопительный сезон и выйдет из него с низкими, но не критическими запасами газа, прогнозирует сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Очень важно, сколько продержится холодная погода. Пока в хранилищах достаточно газа для удовлетворения суточных заявок. Никто из украинских потребителей не почувствовал никаких ограничений. Аналогично, в полном объеме осуществляется транзит", — сказал Марунич.

"Вопрос в том, как долго продержится холодная погода. Я думаю, что вряд ли холода будут длительными, и это не создаст сложностей для поставок газа внутри страны и транзита. Если холодная погода продлится две недели, тогда можно говорить о потенциальных сложностях", — добавил эксперт.

По его словам, важно, какой будет погода в период завершения отопительного сезона, в марте месяце.

"Как ожидается, Украина войдет в февраль с запасами газа около 10 млрд кубометров. При текущих объемах отбора этого достаточно. Скорее, важно, с какими показателями запасов газа страна выйдет на начало марта, и сколько газа будет потреблено в течение марта месяца. Даже при температурах около нуля или при небольших морозах в запасах останется около 6 млрд кубометров газа. Это мало, но не критично. Скорее всего, катастрофический сценарий маловероятный", — подчеркнул аналитик.