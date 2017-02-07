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    Напряженная ситуация в Адеевке

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (644)

    18
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    GENYA SAVILOV/AFP
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Aleksey FILIPPOV/AFP
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Aleksey FILIPPOV/AFP
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Aleksey FILIPPOV/AFP
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Aleksey FILIPPOV/AFP
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Aleksey FILIPPOV/AFP
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Aleksey FILIPPOV/AFP
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Aleksey FILIPPOV/AFP
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    REUTERS Gleb Garanich
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    REUTERS Gleb Garanich
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    REUTERS Gleb Garanich
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    REUTERS Gleb Garanich
    Напряженная ситуация в Адеевке
    Напряженная ситуация в Адеевке
    REUTERS Gleb Garanich

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    Напряженная ситуация в Адеевке

    Обострение ситуации в районе Авдеевки (Донецкая область) пошло на спал, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    "Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме", — сказал Жебривский утром в понедельник.

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    По его словам, уже сформированы 10 строительных бригад, которые приступают к восстановительным работам.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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