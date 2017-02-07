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    Общество

    Ночь в Авдеевке прошла спокойно, ситуация стабилизируется - власти

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (648)

    (обновлено: )62
    Как сообщают в ГСЧС, на утро вторника электроснабжение Авдеевки осуществляется в полном режиме, однако оно отсутствует в трех селах Ясиноватского района, расположенных вблизи города.
    Авдеевка после обстрелов
    Вячеслав Аброськин/Facebook

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Ночь в Авдеевке прошла спокойно, ситуация в городе стабилизируется, сообщил во вторник утром председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

    Здание, поврежденное в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Обострение пошло на спад. Обстрелов стало меньше, по городу уже не бьют. Заработали школы и детские сады. Ситуация стабилизируется", — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

    По данным Госслужбы по ЧС, на утро вторника электроснабжение Авдеевки осуществляется в полном режиме, однако оно отсутствует в трех селах Ясиноватского района, расположенных вблизи города. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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