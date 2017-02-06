Жители Донбасса приходят в себя после последних кошмарных дней

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Неспокойные выходные

На минувших выходных в Донбассе было по-прежнему неспокойно. В штабе АТО в субботу вечером сообщили о начале штурма своих позиций в Авдеевке. "Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152-миллиметровых орудий и минометов 120 калибра", — говорилось в сообщении Штаба.

По словам спикера Минобороны по вопросам АТО Александра Мотузяника, перемирие в районе Авдеевки длилось всего 4 часа, после чего ополченцы снова начали обстрелы. Однако ополченцы опровергали эту информацию.

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В то же время в Нацполиции Донецкой области сообщали, что мариупольский поселок Сартана попал под обстрел и остался частично без электричества.

Как заявили в прокуратуре Донецкой области, обстрелы поселка Сартана осуществлялись с территории, неподконтрольной Украине. Сообщалось, что огонь велся с расстояния примерно 12 км с применением установок САУ.

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За выходные, по данным штаба АТО, трое военных погибли, еще 12 получили ранения.

Взрыв в Луганске

Не обошлось без трагических инцидентов и в Луганске. В субботу, 4 февраля, источник в силовых структурах города сообщил, что около 8 утра прогремел взрыв на одной из центральных улиц. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota.

Позже в пресс-службе "народной милиции" ЛНР сообщили, что была взорвана машина начальника управления "народной милиции" ЛНР Олега Анащенко.

По оценкам миссии ОБСЕ в Украине, мощность взрыва машины, в которой погиб Анащенко, составила 4-5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Жители понемногу приходят в себя

Обострение напряженности на востоке Украины усугубило гуманитарную ситуацию. По данным ООН, в помощи здесь нуждаются 3,8 миллионов человек. Это на 700 тысяч больше, чем год назад.

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Однако к понедельнику, 6 февраля, жители Донбасса понемногу приходят в себя. Специалистам удалось восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, нарушенное из-за обстрелов.

Кроме того, в воскресенье, 5 февраля, президент Петр Порошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Авдеевке.

В ГСЧС уточнили, что к централизованному электроснабжению подключены 80% Авдеевки. "6 февраля сотрудниками ГСЧС совместно с представителями топливно-энергетической компании планируется продолжить работы по подключению 20% города и переподключению объектов социально-бытовой сферы с электрогенераторов на централизованное электроснабжение", — сообщили в ГСЧС.

Также пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что теплоснабжение города перешло на стабильный режим.

В то же время Авдеевский коксохим еще находится в режиме консервации, а запуск второй части завода пока невозможен, сообщил в понедельник директор предприятия Муса Магомедов.

"Что касается АКХЗ — мы все ещё в режиме консервации… Количества коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьёзные проблемы. Для нас и для города. Надеемся на то, что к ремонту второго ввода энергетики ДТЭК будут допущены. И нужно чётко понимать что один ввод на город, завод и ДФС из четырёх в условиях перманентных боевых действий- катастрофически мало", — отметил директор предприятия.

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В совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима тишины в Донбассе насчитали, что за последние пять дней по Авдеевке было выпущено более 7,5 тысячи снарядов.

В результате обстрела Авдеевки Донецкой области задокументировано почти 180 повреждений жилого фонда, из них 25 квартир в многоэтажках, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Имеем обновленные данные относительно разрушений… По состоянию на 8:00 5 февраля задокументировано 179 повреждений различной степени в частных домах и квартирах города. Из них – 133 в частном секторе, 25 квартир в многоэтажках. Повреждены 7 частных гаражей, 3 автомобиля, магазин и железнодорожные пути на станции "Авдеевка", — рассказал он.

По последним данным, из города эвакуировано 266 человек, из которых 124 ребенка.