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    Жители Донбасса приходят в себя после последних кошмарных дней

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (634)

    (обновлено: )12801
    На выходных в Донбассе было неспокойно. Силовики сообщали о штурме своих позиций в Авдеевке, обстрелах под Мариуполем, взрыве в Луганске. К понедельнику ситуация немного стабилизировалась, а в Авдеевке наконец-то восстановили свет и отопление.
    Здание, поврежденное в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Неспокойные выходные

    На минувших выходных в Донбассе было по-прежнему неспокойно. В штабе АТО в субботу вечером сообщили о начале штурма своих позиций в Авдеевке. "Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152-миллиметровых орудий и минометов 120 калибра", — говорилось в сообщении Штаба. 

    По словам спикера Минобороны по вопросам АТО Александра Мотузяника, перемирие в районе Авдеевки длилось всего 4 часа, после чего ополченцы снова начали обстрелы. Однако ополченцы опровергали эту информацию. 

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    В то же время в Нацполиции Донецкой области сообщали, что мариупольский поселок Сартана попал под обстрел и остался частично без электричества.

    Как заявили в прокуратуре Донецкой области, обстрелы поселка Сартана осуществлялись с территории, неподконтрольной Украине. Сообщалось, что огонь велся с расстояния примерно 12 км с применением установок САУ. 

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    За выходные, по данным штаба АТО, трое военных погибли, еще 12 получили ранения. 

    Взрыв в Луганске

    Не обошлось без трагических инцидентов и в Луганске. В субботу, 4 февраля, источник в силовых структурах города сообщил, что около 8 утра прогремел взрыв на одной из центральных улиц. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota.

    На месте подрыва авто в Луганске
    Кадр из видео канала "Народная милиция ЛНР" на Youtube
    Фугас для замкомандира Народной милиции ЛНР: подробности и версии

    Позже в пресс-службе "народной милиции" ЛНР сообщили, что была взорвана машина начальника управления "народной милиции" ЛНР Олега Анащенко

    По оценкам миссии ОБСЕ в Украине, мощность взрыва машины, в которой погиб Анащенко, составила 4-5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

    Жители понемногу приходят в себя

    Обострение напряженности на востоке Украины усугубило гуманитарную ситуацию. По данным ООН, в помощи здесь нуждаются 3,8 миллионов человек. Это на 700 тысяч больше, чем год назад. 

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    Однако к понедельнику, 6 февраля, жители Донбасса понемногу приходят в себя. Специалистам удалось восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, нарушенное из-за обстрелов. 

    Ситуация в Авдеевке
    comments.ua
    "Один снаряд заставляет начать жизнь с нуля". Как выживают в Донбассе

    Кроме того, в воскресенье, 5 февраля, президент Петр Порошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Авдеевке.

    В ГСЧС уточнили, что к централизованному электроснабжению подключены 80% Авдеевки. "6 февраля сотрудниками ГСЧС совместно с представителями топливно-энергетической компании планируется продолжить работы по подключению 20% города и переподключению объектов социально-бытовой сферы с электрогенераторов на централизованное электроснабжение", — сообщили в ГСЧС. 

    Также пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что теплоснабжение города перешло на стабильный режим. 

    В то же время Авдеевский коксохим еще находится в режиме консервации, а запуск второй части завода пока невозможен, сообщил в понедельник директор предприятия Муса Магомедов

    "Что касается АКХЗ — мы все ещё в режиме консервации… Количества коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьёзные проблемы. Для нас и для города. Надеемся на то, что к ремонту второго ввода энергетики ДТЭК будут допущены. И нужно чётко понимать что один ввод на город, завод и ДФС из четырёх в условиях перманентных боевых действий- катастрофически мало", — отметил директор предприятия.

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    В совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима тишины в Донбассе насчитали, что за последние пять дней по Авдеевке было выпущено более 7,5 тысячи снарядов. 

    В результате обстрела Авдеевки Донецкой области задокументировано почти 180 повреждений жилого фонда, из них 25 квартир в многоэтажках, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский

    "Имеем обновленные данные относительно разрушений… По состоянию на 8:00 5 февраля задокументировано 179 повреждений различной степени в частных домах и квартирах города. Из них – 133 в частном секторе, 25 квартир в многоэтажках. Повреждены 7 частных гаражей, 3 автомобиля, магазин и железнодорожные пути на станции "Авдеевка", — рассказал он. 

    По последним данным, из города эвакуировано 266 человек, из которых 124 ребенка. 

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