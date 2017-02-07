Позиции военных в районе Авдеевки обстреляли из танков - штаб АТО

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Один военный получил ранения в Донбассе за сутки, позиции бойцов спецоперации подверглись ряду обстрелов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За минувшие сутки 6 февраля… В общем зафиксировано 78 обстрелов. Одного нашего военного ранили", — говорится в сообщении в Facebook.

В частности, по данным пресс-центра, ополченцы продолжили обстрелы позиций силовиков на мариупольском, луганском и донецком направлениях в Донбассе.

"За прошедшие сутки наши позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на донецком направлении под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево", — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.