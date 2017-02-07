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    Позиции военных в районе Авдеевки обстреляли из танков - штаб АТО

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (646)

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    Как уточнили в штабе, позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
    Ополченцы на танке близ Горловки. Архивное фото
    REUTERS Maxim Shemetov

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Один военный получил ранения в Донбассе за сутки, позиции бойцов спецоперации подверглись ряду обстрелов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

    Авдеевка после обстрелов
    Вячеслав Аброськин/Facebook
    Спецкор: в Авдеевке электричество восстанавливают, а воды до сих пор нет

    "За минувшие сутки 6 февраля… В общем зафиксировано 78 обстрелов. Одного нашего военного ранили", — говорится в сообщении в Facebook.

    В частности, по данным пресс-центра, ополченцы продолжили обстрелы позиций силовиков на мариупольском, луганском и донецком направлениях в Донбассе.

    "За прошедшие сутки наши позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на донецком направлении под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево", — говорится в сообщении.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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