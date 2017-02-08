Бортник об интервью посла ФРГ и будущем Донбасса

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Выборы в Донбассе в присутствии российских военных подразделений предлагает провести посол Германии в Украине Эрнст Райхель. Об этом он заявил в интервью информагентству РБК-Украина.

По словам дипломата, выборы на неподконтрольных территориях возможны до вывода оттуда российских военных подразделений и установки на админзданиях украинских флагов.

В качестве примера, Эрнст Райхель привел выборы в Немецкой демократической республике, которые состоялись в присутствии Западной группы советских войск, однако люди проголосовали против коммунистического режима в ГДР.

Это заявление посла Германии в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що означає така заява посла Німеччини: це його власні думки чи Німеччина змінює риторику щодо виборів на Донбасі?

— Я думаю, що посли – це ті фігури, які майже не мають власної думки. Якщо вони і мають, то вони публічно не висловлюють їх, тому що вони є представниками своїх держав чи об’єднань держав. Я думаю, що і саме висловлювання і безумовний приклад із аналогією зі Східною Німеччиною, це абсолютно продумана річ, яка просто демонструє те, що в ЄС, в Німеччині приходить все більше і більше розуміння того, що абсолютної безпеки досягнути не вдасться, і те, що саме реалізація політичної частини мінських угод, тобто проведення виборів, іншого є інструментом досягнення миру і досягнення безпеки. Миру і безпеки досягнути без реалізації політичної частини неможливо. І це розуміння вже приходить до Європи, і сьогодні ми бачимо, що Європа оголошує все більш вузькі, більш чіткі позиції стосовно української кризи.

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель сказав, що це може все відбутись за певних умов. Про які умови йдеться?

— Фактично йдеться про досягнення домовленостей щодо нового алгоритму реалізації мінських угод. Про ці умови складно сьогодні говорити, тому що сторони пропонують різні підходи до цього питання, але водночас можна передбачити певне пакетне виконання мінських угод, наприклад, вибори в день з передачею контролю над кордонами чи амністія в день із роззброєнням, тобто очевидно, що сторони сьогодні рухаються до пакетних умов. Крім того, очевидно, що однією із умов проведення виборів має бути досягнення геополітичних домовленостей у трикутнику Росія – ЄС – США. Як тільки вони досягнуть між собою політичних домовленостей стосовно розв’язання і, головне, наслідків розв’язання української кризи, тому що всі думають, що в результаті вийде, яка модель буде сконструйована політична. Як тільки вони досягнуть такої домовленості, то Україну можуть поставити перед фактом виконання мінських угод, можливо, в рамках нового алгоритму.

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком заявив, що "буде працювати з Україною, Росією, а також всіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти відновити мир вздовж кордону". Чи не свідчать ці слова про намір США долучитися до переговорного процесу? Який це буде формат?

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— Я думаю, що США, дійсно, включиться інтенсивно в процес досягнення цих домовленостей. Можливо, вони і не стануть частиною норманської четвірки, але позиція США в цій кризі змінилась. Якщо попередня адміністрація використовувала цю кризу як інструмент боротьби і протистояння з РФ, послаблення, то нинішня адміністрація розглядає цю кризу як проблему, яку потрібно вирішити і варто очікувати інтенсифікацію реальних, а не віртуальних зусиль США стосовно участі в розв’язанні української кризи. Але, разом з тим, це частина великих домовленостей із РФ. У цей пакет може входити і ядерне роззброєння, і сирійські справи, і багато ще чого іншого.

Коли взагалі вибори там можуть відбутися?

— Вибори на цих територіях можуть бути проведені структурами ОБСЄ. Вже сьогодні більше тисячі працівників ОБСЄ працюють на цих територіях і потенційно вони спроможні створити структури і виборчих комісій під їх контролем, і провести легалізацію результатів цих виборів. Так що структура для цього є. До цього можуть доєднатись інші міжнародні посередники, в крайньому разі, країни норманської четвірки, США, які можуть своїх спостерігачів і своїх організаторів виборчого процесу делгувати. Якщо казати про часові рамки, то, я думаю, найбільш вірогідно проведення виборів на Донбасі восени цього року, десь з серпня, умовно кажучи, по жовтень цього року. Сьогодні таким чином розгортаються політичні події в Україні, на мою думку, що на той період буде досягнена можливість і можливе проведення виборів. Нагадаю, що ми ведемо мову про місцеві вибори, тому що питання довиборів до парламенту цих територій поки що не стоїть, хоча воно активно обговорюється і пропонується Росією, і представниками так званих окремих районів Донецької і Луганської області.

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Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Руслан Бортник заявил, что западные партнеры не профинансируют восстановление Донбасса, пока не будет достигнуто политическое урегулирование.