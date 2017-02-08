Скандал с послом ФРГ. Без указки сверху такое не заявляют - Добродомов

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Предложение провести выборы в Донбассе в присутствии российских военных подразделений не было личной иницитивой посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, считает внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов.

Выборы в Донбассе в присутствии российских военных подразделений предлагает провести посол Германии в Украине Эрнст Райхель. По словам дипломата, выборы на неподконтрольных территориях возможны до вывода оттуда российских военных подразделений и установки на админзданиях украинских флагов. В качестве примера, Эрнст Райхель привел выборы в Немецкой демократической республике, которые состоялись в присутствии Западной группы советских войск, однако люди проголосовали против коммунистического режима в ГДР.

Позже СМИ сообщили о том, что в МИД Украины ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

"Я не верю в то, что от дипломата такого уровня и квалификации может исходить какое-то его личное мнение. Ведь подобные заявления появлялись и раньше. Например, из уст министра иностранных дел Франции, той же Германии. Европейские партнеры уже требовали от Украины выполнения политической части Минских Соглашений. Очевидно, что ни народ, ни депутаты ВР не знают, какими все-таки были результаты договоренностей в рамках всех этих постоянных переговоров по президентской линии. Ведь когда звучат заявления, подобные тому, что озвучил Эрнст Райхель, очевидно, что было что-то обещано. Без указки сверху такие вещи не делаются", — говорит Добродомов.

Вместе с тем, депутат заверил, что инициатива немецкого посла вряд ли найдет понимание в Верховной Раде.

"Все мы понимаем, что через Раду подобные вещи не пройдут. Пока из Донбасса не будут выведены войска, установлена граница и украинская администрация никаких изменений в Конституцию никто принимать не будет. Поэтому сейчас посредством подобных заявлений ситуация будет выкручиваться в другую сторону. Нужно быть бдительными, ведь речь идет и о территориальной целостности, унитарности и в целом существования государства. Мы не можем под эту дудку плясать", — подытожил политик.