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    Некоторые нардепы ходят в Верховную Раду с оружием - Добродомов

    (обновлено: )36
    По словам внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова, в здании парламента есть специальные шкафчики для хранения оружия, и некоторые из народных избранников ими пользуются.
    Верховная Рада
    @poroshenko

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Некоторые народные депутат ходят в Верховную Раду с оружием, заявил внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов. 

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    "Некоторые депутаты приходят на заседания Верховной Рады с оружием. Там даже есть шкафчики для хранения. Еще в начале, когда я начинал работать, охранники переспрашивали: "У вас, случайно, нет с собой оружия?". Но такие шкафчики есть, и кто-то даже сдает его", — заявил Добродомов в эфире телеканала "112 Украина".

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    При этом он отметил, что сам оружием не пользуется. "Я не хожу с огнестрельным оружием, я не понимаю, зачем ходить с ним. И меня удивило количество оружия, подаренного депутатам и чиновникам", — отметил народный депутат.  

    В канун Нового года нардеп Сергей Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

    Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.

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