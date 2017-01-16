Пашинский потребовал опубликовать видео очной ставки с Химикусом

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский потребовал от генерального прокурора Юрия Луценко опубликовать фрагменты видеодопроса очной ставки с раненным им Вячеславом Химикусом.

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"Я не сторонник разглашение тайны следствия. Следственная группа должна работать спокойно и не поддаваться давлению. Но учитывая истерию, которую раздувают проплаченные СМИ соратников Януковича — вынужден просить генпрокурора о публикации фрагментов резонансного видеодопроса очной ставки, которая состоялась в минувшую пятницу", — написал Пашинский на своей странице в Facebook.

В канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. В свою очередь пострадавший житель Киевской области Вячеслав Химикус уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".