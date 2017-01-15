Пашинский попросит правоохранителей предоставить охрану семье Химикуса

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский заявил, что семье раненного им Вячеслава Химикуса может угрожать опасность, в связи с чем намерен в понедельник обратиться в правоохранительные органы с просьбой предоставить им охрану, написал нардеп в Facebook.

"Я считаю, что с такими "защитниками", семье напавшего на меня может угрожать опасность, поэтому в понедельник я обращусь в соответствующие правоохранительные органы с просьбой обеспечить семье напавшего реальную, а не "портновскую" охрану", — написал Пашинский.

При этом по мнению Пашинского, защита Химикуса не выполняет свои обязанности.

"Во время перекрестного допроса напавший и его жена не получали должного внимания от своего адвоката, которая не замечала их и не помогала, а только пользовалась любой возможностью выйти к прессе. Задача их команды адвокатов — очередная медиа-кампания с откровенно лживыми заявлениями, искажением фактов, давлением на следствие", — написал депутат.

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В канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. В свою очередь пострадавший житель Киевской области Вячеслав Химикус уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".