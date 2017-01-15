Дело Пашинского. Результаты перекрестного допроса

"Я подтверждаю, что Сергей Пашинский резко изменил свои показания и сказал, что стрелял стоя. Это четко прозвучало…Руслана Пашинская, жена, которая находилась в автомобиле во время конфликта, отказалась отвечать на наши вопросы полностью", — сообщила Паринова в комментарии каналу "Громадське ТВ".

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В канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. В свою очередь пострадавший житель Киевской области Вячеслав Химикус уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".