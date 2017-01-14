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Адвокат: на примере самообороны Пашинского будут учиться в учебниках

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Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (41)

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По словам Владимира Ракова, заявление адвоката пострадавшего Марины Париновой о том, что водитель микроавтобуса Олейник подтвердил версию Химикуса, является фейком.
Сергей Пашинский. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Адвокат народного депутата Сергея Пашинского ("Народный фронт") Владимир Раков считает стрельбу подзащитного "онтологическим примером самообороны". Об этом он заявил после перекрестного допроса Пашинского и пострадавшего Вячеслава Химикуса.

"По нему будут учиться в учебниках, что такое классическая самооборона", — цитирует Ракова "Страна".

Сергей Пашинский
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При этом, по его словам, заявление адвоката пострадавшего Марины Париновой о том, что водитель микроавтобуса Олейник подтвердил версию Химикуса, является фейком.

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В канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. В свою очередь пострадавший житель Киевской области Вячеслав Химикус уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". 

Ранее экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов сообщил, что супруга Пашинского Руслана отказалась отвечать на вопросы в перекрестном допросе, который состоялся в отделении травматологии одной из столичных больниц. По его словам, нардеп изменил показания — "он стрелял стоя, а не лёжа, как сообщал ранее".

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