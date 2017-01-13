Пашинский изменил показания - Портнов

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Сергей Пашинский ("Народный фронт") изменил показания во время перекрестного допроса с Вячеславом Химикусом по делу об огнестрельном ранении, сообщил бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов.

Следователь сообщил защите потерпевшего, что не выдаст видео следственных действий, и это, по мнению Портнова, подтверждает "курс на фальсификацию и сокрытие реальных обстоятельств дела".

"Иначе просто нечем объяснить отказ в выдаче видео после показаний главного свидетеля о причастности Пашинского к преступлению и признания самого фигуранта, что он стрелял стоя, а не лёжа, как сообщал ранее", — написал он на своей странице в Facebook.

Портнов также сообщил, что супруга Пашинского Руслана отказалась отвечать на вопросы в перекрестном допросе, который состоялся в отделении травматологии одной из столичных больниц.

Смотрите также: Ганфайтер Пашинский: лучшие фотожабы

В канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. В свою очередь пострадавший житель Киевской области Вячеслав Химикус уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".