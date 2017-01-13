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Пашинский изменил показания - Портнов

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Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (40)

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По словам бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова, в ходе перекрестного допроса Сергей Пашинский заявил, что он стрелял стоя, а не лежа, как сообщал ранее.
Сергей Пашинский. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Сергей Пашинский ("Народный фронт") изменил показания во время перекрестного допроса с Вячеславом Химикусом по делу об огнестрельном ранении, сообщил бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов.

Сергей Пашинский
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Следователь сообщил защите потерпевшего, что не выдаст видео следственных действий, и это, по мнению Портнова, подтверждает "курс на фальсификацию и сокрытие реальных обстоятельств дела".

"Иначе просто нечем объяснить отказ в выдаче видео после показаний главного свидетеля о причастности Пашинского к преступлению и признания самого фигуранта, что он стрелял стоя, а не лёжа, как сообщал ранее", — написал он на своей странице в Facebook.

Портнов также сообщил, что супруга Пашинского Руслана отказалась отвечать на вопросы в перекрестном допросе, который состоялся в отделении травматологии одной из столичных больниц.

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В канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. В свою очередь пострадавший житель Киевской области Вячеслав Химикус уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". 

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