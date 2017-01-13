Портнов: жена Пашинского отказалась отвечать на вопросы в перекрестном допросе

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Супруга народного депутата Сергея Пашинского ("Народный фронт") Руслана отказалась отвечать на вопросы в перекрестном допросе, который состоялся в отделении травматологии одной из столичных больниц, сообщает бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов.

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В канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. В свою очередь пострадавший житель Киевской области Вячеслав Химикус уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

"Супруга Пашинского отказалась отвечать на вопросы в перекрестном допросе, сославшись на конституционное право хранить молчание. Такое юридическое право действительно есть, но политический резонанс и личность главного фигуранта не оставляет другого вывода — семье Пашинского в этом преступлении есть, что скрывать от общества", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

По его словам, в таких категориях дел, "если не ты преступник, нужно быть максимально публичным".

Адвокат Химикуса Марина Паринова подтвердила слова Портнова.

"Руслана Пашинская (жена С. Пашинского) полностью отказалась от ответов на наши вопросы со ссылкой на ст. 63 Конституции Украины", — написала она на своей странице в Facebook.