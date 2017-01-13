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В больнице проходит допрос Пашинского и подстреленного им мужчины

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Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (38)

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Перекрестный допрос длится уже более часа. Его проводят в отделении травматологии одной из столичных больниц. Сообщается, что на допросе присутствуют сам Химикус, его жена, свидетель и Пашинский.
Прокуратура проводит одновременный допрос Пашинского и Химикуса
Украинское фото

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Полиция в пятницу проводят перекрестный допрос народного депутата Сергея Пашинского и подстреленного им Вячеслава Химикуса, сообщает телеканал "112 Украина".

Перекрестный допрос длится уже более часа. Его проводят в отделении травматологии одной из столичных больниц.

В то же время, со ссылкой на адвоката потерпевшего, сообщается, что на допросе присутствовали сам Химикус, его жена, свидетель и Пашинский. Последний отказался общаться с журналистами перед началом допроса.

Украинское фото
Прокуратура проводит одновременный допрос Пашинского и Химикуса

Ранее, в канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему.

Украинское фото
Прокуратура проводит одновременный допрос Пашинского и Химикуса

Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". 

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