В больнице проходит допрос Пашинского и подстреленного им мужчины

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Полиция в пятницу проводят перекрестный допрос народного депутата Сергея Пашинского и подстреленного им Вячеслава Химикуса, сообщает телеканал "112 Украина".

Перекрестный допрос длится уже более часа. Его проводят в отделении травматологии одной из столичных больниц.

В то же время, со ссылкой на адвоката потерпевшего, сообщается, что на допросе присутствовали сам Химикус, его жена, свидетель и Пашинский. Последний отказался общаться с журналистами перед началом допроса.

Украинское фото Прокуратура проводит одновременный допрос Пашинского и Химикуса

Ранее, в канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему.

Украинское фото Прокуратура проводит одновременный допрос Пашинского и Химикуса

Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".