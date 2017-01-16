В стрельбе в Житомирской области использовали огнестрельное оружие и гранаты

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Перестрелка в городе Олевск произошла по причине нежелания отдельных лиц оплачивать вход на дискотеку, после чего в ход пошло травматическое и огнестрельное оружие, а также гранаты, сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, пишет "112 Украина".

"Одному из пострадавших ампутировали часть ноги, от огнестрельного ранения ему раздробило кость. Пули и гильзы, найденные на месте преступления, подтверждают, что было травматическое, огнестрельное оружие и взрыв гранаты РГД-5… Конфликт случился в одном из баров, где была дискотека. Приезжие со Львовской области не захотели платить за вход по 20 грн, получилась драка. Ночью конфликт перерос в вооружённую перестрелку", — рассказал руководитель областной полиции.