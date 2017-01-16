Стрелять всегда, стрелять везде! Применение оружия как массовое явление

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Вдохновленные примером народного депутата сограждане начали стрелять на улицах городов. Криминальная хроника пестрит сообщениями о вооруженных конфликтах в разных городах и поселках Украины. При этом, в ход идет не наградное оружие, а трофейное.

Бытовые конфликты и криминальные разборки

В ночь на понедельник 16 января в Олевске Житомирской области стрельбой, огнестрельными ранениями, гибелью одного человека закончились криминальные разборки между местными и заезжими из Львова.

"Около 24:00 в центр Олевска подъехали три автомобиля, среди которых микроавтобус. Из авто выбежали неизвестные люди спортивной внешности вооруженные пистолетами и винтовками и начали расстреливать молодых ребят, которые стояли вблизи кафе и парковки. Во время массового столкновения кто-то из приезжих бросил в толпу гранату, как следствие много молодых людей получили ранения различной степени. Кого забрала скорая, кто-то уехал в больницу с друзьями или неравнодушными людьми, другие — разбежались и занимаются самолечением. Бандиты сели в машину и поехали за город", — сообщает житель Олевска, депутат Житомирского облсовета Александр Николайчук.

По словам местного жителя, медперсонал напуган, потому что якобы на территории больницы видели бандитов с автоматами.

Глава Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко сообщил, что среди ночи в Олевске была перестрелка между местными и приезжими из Львовского региона.

"По собранным данным, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными и заезжими "гастролерами", предварительно, со Львовщины. Ему предшествовало выяснение отношений накануне между мужчинами в кафе и на дискотеке", — сообщил Вячеслав Печененко.

В результате конфликта огнестрельные ранения получили семь человек: четверо — жители Олевского района и еще трое — львовяне. Один раненый умер в больнице.

Что интересно, стрельба в основном велась из автоматов. Сейчас этот случай рассматривается как умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений.

Местные жители подозревают, что причина конфликта местных и приезжих не банальная ссора, а янтарный бизнес, которым промышляют в Олевском районе многие воротилы. К тому же компания местных парней, которая якобы мирно отдыхала в центре Олевска отстреливалась. Сегодня этим делом занялась Генпрокуратура. Но никто из участников разборки еще не задержан.

Украинское Чикаго

В то же время стрельбой на улицах городов уже никого не удивишь. Закончился перестрелкой дорожный конфликт в Одессе. Средь бела дня дорогу не поделил бывший заместитель прокурора области Валерий Лавров и экс-милиционер, прослуживший в АТО. Водители решили выйти разобраться, первым достал травмат прокурор и выстрелил оппоненту в ногу, тот в долгу не остался, тоже выстрелил из травмата в ногу прокурора. Раны оказались не серьезными, но полиция сейчас выясняет, кто прав, кто виноват. Да и к счастью, что стреляли по ногам, из травматического оружия, которое они получили на законных основаниях. Другое дело, если бы в подобном конфликте стороны схватились за огнестрельное оружие, как это сделал нардеп Сергей Пашинский. Последствия были бы куда трагичнее.

По сути, полиция сегодня бездействует и не занимается изъятием незаконного оружия, которого на руках десятки тысяч экземпляров.

"Оперативные подразделения должны работать, отслеживать информацию по реализации незаконного оружия, искать у кого и где оно храниться и изымать. К тому же, ничего не предпринимается для того, чтобы остановить поток оружия, который сегодня идет с востока страны. За последнее время не было ни одного сообщения об изъятии оружия. А кроме этого надо ужесточить уголовную ответственность за незаконное хранение оружия, за разбойные вооруженные нападения и не выпускать фигурантов из СИЗО до суда. И не забывать об операциях о добровольной сдаче оружия", — считает экс-глава главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка.

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В связи с тем, что на руках у населения, не всегда законопослушного, немало незаконного оружия, которое в любой момент может дать о себе знать, было бы неплохо дать возможность вооружиться нарезным огнестрельным оружием короткоствольным и не короткоствольным и другим гражданам, считает Григорий Мамка. Но, самое главное, обязательно после предоставления справки о психическим здоровье и об отсутствии нарко- или алкозависимости и спецобучения по применению оружия.

В то же время, до тех пор, когда стрелкам будет сходить с рук стрельба по живым мишеням, до тех пор украинцы будут жить по законам дикого Запада.