Скандал с послом ФРГ: новым партнером Украины может стать Норвегия - эксперт

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Останется ли Германия союзником Украины после инцидента с послом ФРГ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический аналитик Петр Охотин.

"Этот разворот от Германии уже давно зрел в дипломатических кругах. И вопрос, к кому из союзников Украина пойдет. Из тех информационных объявлений, которые сейчас я вижу, фактически, вырисовывается, что такими партнерами могли бы стать скандинавские страны. В частности, Норвегия, которая делала уже несколько информповодов о том, что они разоблачали российские сети агентов, и, собственно, говорили о возможном сотрудничестве с Украиной. Было бы логично, чтобы мы больше сотрудничали с ними, потому что с Россией у них есть прямой конфликт интересов. В отличие от Германии", — заявил Охотин.

Напомним, посла Германии в Украине Эрнста Райхеля вызвали в Министерство иностранных дел Украины для дачи объяснений по поводу его слов относительно выборов на Донбассе. В своем заявлении посол допустил возможность проведения выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса в присутствии там российских войск. При этом в МИДе Германии подтвердили, что они солидарны с позицией Райхеля.