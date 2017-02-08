наверх
09.02.201700:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.15
  • USD26.91- 0.12
Рубрики
Ещё
    Политика

    Скандал с послом ФРГ: новым партнером Украины может стать Норвегия - эксперт

    (обновлено: )108
    Политический аналитик Петр Охотин в эфире "ГС" обратил внимание на тот факт, что в отличие от Германии, у Норвегии есть прямой конфликт интересов с РФ.
    Петр Охотин
    Uacrisis.org

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Останется ли Германия союзником Украины после инцидента с послом ФРГ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический аналитик Петр Охотин.

    Игорь Шурма
    УНИАН
    Ситуация с послом ФРГ значит, что Украина движется к самоизоляции - Шурма

    "Этот разворот от Германии уже давно зрел в дипломатических кругах. И вопрос, к кому из союзников Украина пойдет. Из тех информационных объявлений, которые сейчас я вижу, фактически, вырисовывается, что такими партнерами могли бы стать скандинавские страны. В частности, Норвегия, которая делала уже несколько информповодов о том, что они разоблачали российские сети агентов, и, собственно, говорили о возможном сотрудничестве с Украиной. Было бы логично, чтобы мы больше сотрудничали с ними, потому что с Россией у них есть прямой конфликт интересов. В отличие от Германии", — заявил Охотин.

    Напомним, посла Германии в Украине Эрнста Райхеля вызвали в Министерство иностранных дел Украины для дачи объяснений по поводу его слов относительно выборов на Донбассе. В своем заявлении посол допустил возможность проведения выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса в присутствии там российских войск. При этом в МИДе Германии подтвердили, что они солидарны с позицией Райхеля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    100 долларовая купюра
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование