Ситуация с послом ФРГ значит, что Украина движется к самоизоляции - Шурма

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Выборы в Донбассе в присутствии российских военных подразделений предлагает провести посол Германии в Украине Эрнст Райхель. По словам дипломата, выборы на неподконтрольных территориях возможны до вывода оттуда российских военных подразделений и установки на админзданиях украинских флагов. В качестве примера, Эрнст Райхель привел выборы в Немецкой демократической республике, которые состоялись в присутствии Западной группы советских войск, однако люди проголосовали против коммунистического режима в ГДР.

Позже СМИ сообщили о том, что в МИД Украины ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Игорь Шурма считает, все исходящее сегодня из украинского политикума больше напоминает на какую-то истерию.

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"Нужно проанализировать, является ли случайным вчерашнее заявление касаемо бойкота мероприятий в посольстве ФРГ. Сначала в Украине дают обидные характеристики кандидату в президенты США Дональду Трампу. На сегодняшний день никто даже не извинился, хотя после таких проколов было логично подать в отставку. Еще один пример с французским политиком Марин Ле Пен, которой в свое время запретили въезд в Украину. После чего наши политики бойкотируют посла ФРГ за его точку зрения", — отметил депутат.

По его словам, немецкий посол Эрнст Райхель не сказал ничего такого, что могло бы привести к его бойкотированию.

"Посол Германии, в первую очередь, акцентировал внимание на выполнении Минских соглашений. Во-вторых, сказал о том, что в условиях отсутствия безопасности выполнять их будет тяжело. Также Эрнст Райхель привел вполне адекватный пример ГДР. Никакого призыва Германии к Украине слова посла не содержали", — говорит Шурма.

Политик возмущен тем, что реагируя на малозначительные вещи, государство оставляет без внимания то, что требует оценки.

"Но меня волнует другое — такие сомнительные дипломатические действия рано или поздно приведут Украину к самоизоляции. Вместе с тем, на аргументированные обвинения в адрес Украины государство почему-то не реагирует. Чего стоит только недавнее высказывание поляка Качиньского о пути Украины в ЕС. Я не являюсь идеологическим сторонником героизации Степана Бандеры, но это все-таки часть истории государства. Почему на эти слова нет реакции?. Там где нет оснований Украина реагирует, а там где они есть, мы делаем вид, что ничего не произошло", — подытожил он.