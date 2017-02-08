Порошенко заявил, что делает все для деэскалации ситуации в Донбассе

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что делает все возможное для нормализации ситуации в Донбассе и полного прекращения огня, сообщила пресс-служба главы государства. Об этом он сказал во время вручения государственных наград Украины военнослужащим Вооруженных сил Украины и сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые отличились во время защиты Авдеевки.

Читайте также: Подлежит разгону! Блокада Донбасса закончилась столкновениями

"Глава государства поблагодарил военных и подчеркнул, что он и его команда делают все для того, чтобы ситуация шла путем деэскалации к полному прекращению огня", – говорится в сообщении.

Президент также отметил, что надлежащие условия для работы дипломатов создаются командирами и простыми солдатами ВСУ, которые своим мужеством и героизмом усиливают украинскую позицию на переговорах и вооружают Украину аргументами, достаточными для того, чтобы жестко отстаивать национальные интересы страны.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.