Балога предложил альтернативу минским соглашениям по Донбассу

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Рады Виктор Балога предложил вариант урегулирования конфликта в Донбассе, альтернативный минским договоренностям.

Читайте также: Подлежит разгону! Блокада Донбасса закончилась столкновениями

План Балоги предусматривает проведение референдума среди местных жителей о будущем региона.

Согласно предложенному плану, ОБСЕ должно провести референдум в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей, который даст "ответ на вопрос, чего хотят жители этих территорий: полной независимости, автономии в составе Украины, или возвращения под юрисдикцию Киева без каких-либо условий".

"Если они выбирают последний вариант, мы принимаем их обратно, но при следующих обстоятельствах: мы берем на себя финансирование этих территорий, но сохраняем внутреннюю границу, чтобы не допустить распространения бандитизма, и не проводим там никаких выборов ближайшие 10-15 лет", — написал Балога в среду на странице в Facebook.

По его словам, если жители региона будут требовать федерализации, должен быть проведен всеукраинский референдум, на который будет вынесен вопрос о том, следует ли принять Донбасс в состав Украины или отказаться от него. Балога считает, что, если украинцы проголосуют за отсоединение Донбасса, то киевские власти должны отделиться от него стеной.

"Отделяемся от него стеной, как Израиль от Палестины. Они строят свое государство, а мы развиваем свое. Но без любых минских соглашений, автономий и амнистий", — добавил он.

По мнению политика, этот вариант позволит прекратить войну в Донбассе и позволит сохранить унитарный статус Украины.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.