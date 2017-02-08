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    Общество

    Контрабанда в Донбасс доставляется только автотранспортом - Тарута

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    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (261)

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    Народный депутат, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в эфире "ГС" заявил, что для проезда машины с контрабандой даже организовывают совместные обстрелы.
    Сергей Тарута
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Накануне вечером ряд СМИ со ссылкой на слова главы Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина сообщили, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей в районе Бахмута.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    https://www.facebook.com/gromov.igor.5
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    В штабе блокады торговли с так называемыми ДНР и ЛНР эту информацию опровергают и говорят, что и в дальнейшем не пропускают поезда.

    Ранее активисты заявляли, что целью блокирования является борьба с контрабандой. 

    Что на самом деле происходит на Донбассе, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил народный депутат, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

    "Они (активисты — ред.) говорят: контрабанда. Контрабанда идет автомобилями. Об этом все знают. И идет совершенно другими местами. Есть серая зона, и в серой зоне договаривается одни и другие, и проходят. Более того, иногда даже делают совместные там обстрелы для того, чтобы под этой крышей обстрелов проезжали машины с контрабандой. И представители ОБСЕ об этом говорят", — заявил народный депутат.


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