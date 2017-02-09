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    Встреча премьера Греции Ципраса с Гройсманом в Киеве

    (обновлено: )107
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в Киеве
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    пресс-служба Кабмина
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас.
    пресс-служба Кабмина
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас.
    пресс-служба Кабмина
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас.
    пресс-служба Кабмина
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в Киеве
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в Киеве.
    Украинское фото
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Украинское фото

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    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас

    "Мы с беспокойством следим за эскалацией насилия в последнее время, особенно на востоке Украины. Греция поддерживает необходимость установления мира в Украине и выполнения минских соглашений. Мы придаем особое значение гуманитарному аспекту кризиса, так как значительная часть греческой общины проживает в регионе, охваченном столкновениями", — заявил Ципрас после переговоров в Киеве с премьером Украины Владимиром Гройсманом, передает греческий телеканал ERT.

    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
    Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

    По словам Ципраса, он продолжит диалог на эту тему с президентом Украины Петром Порошенко.

    Как отметил премьер Греции, более 100 тысяч украинцев греческого происхождения проживают на территории Украины, и Греция заинтересована в том, чтобы их жизнь была безопасной.

    Ципрас сообщил также, что основной темой переговоров стали вопросы двусторонних отношений и экономического сотрудничества, обсуждалось создание межправительственной комиссии, а в четверг пройдет греческо-украинский бизнес-форум.

    Со своей стороны Гройсман заявил, что в Киеве расценивают визит Ципраса как выражение поддержки. "Это первый официальный визит в нашу страну. Мы расцениваем этот визит как выражение поддержки, солидарности с украинским народом, как шаг, который позволит нам углубить и расширить наши отношения", — сказал украинский премьер.

    Ранее генеральный секретариат информации и коммуникаций Греции сообщил, что Ципрас 8-9 февраля посетит Украину.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Читайте также — Украина и Белоруссия: пришло время поменяться местами

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также — Обострение на Донбассе: кому выгодно, кто начал, чем закончится?

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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