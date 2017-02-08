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    В Донецке неоднозначное отношение к смерти "Гиви"

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    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (91)

    (обновлено: )100827
    Убийство известного донецкого ополченца, командира подразделения "Сомали" полковника и героя самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых переполошило весь Донецк.
    Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

    Сегодня утром в Донецке убит командир подразделения "Сомали" вооруженных сил самопровозглашенной ДНР, полковник Михаил Толстых (позывной "Гиви"). Власти республики заявляют о теракте и считают, что Толстых был ликвидирован украинскими спецслужбами. Сообщается, что гибель "Гиви" произошла в результате атаки из реактивного пехотного огнемета.

    "По предварительным данным, гибель "Гиви" произошла в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В связи со случившимся в республике объявлен план-перехват. Гибель этого человека была выгодна украинским спецслужбам", — отметили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.  

    Появилось видео с места гибели Гиви
    Комсомольская Правда/Youtube
    Появилось видео с места гибели "Гиви"

    Убийство известного донецкого ополченца, командира подразделения "Сомали" полковника и героя самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых переполошило весь Донецк. Гибель Толстых повергла в шок многих местных ополченцев, общественных деятелей, волонтеров, журналистов. С утра свои соболезнования общественность выражает в эфире местных телеканалов и радиостанций, на страницах в социальных сетях и в блогах. О дате и месте похорон Толстых официально пока не сообщается. Скорее всего, в связи со смертью "Гиви" власти ДНР объявят в республике траур, как это было в октябре 2016 года, когда в столице Донбасса был убит командир подразделения "Спарта" Арсен Павлов

    В то же время отношение простых жителей Донецка к гибели Толстых не столь однозначно. Часть горожан действительно переживают и сожалеют о смерти "выдающегося комбата", другие полагают, что произошла очередная бандитская разборка, в ходе которой был устранен неугодный по разным причинам боевик. В то же время дончане опасаются, что убийство "Гиви" может послужить резким толчком к серьезному обострению на фронте и возобновлению активных боевых действий.

    "По-человечески, конечно, жалко человека, но и скорби особой не испытываю. Вы поймите, что обычному дончанину приходится терпеть весь этот ужас. Третий год мы живём под бомбёжками, а тут ещё и теракты эти или разборки преступные, бог его знает. За детей страшно, за свою жизнь опасаешься каждый день, чтобы не рвануло среди бела дня где-то на улице или в жилом доме. Мы мира хотим и спокойствия, а это бардак вокруг, насилие и бандитизм".

    Михаил Толстых, позывной Гиви
    twitter.com/GiviSomali
    Михаил Толстых "Гиви". Справка

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    "Думаю, что после этого убийства может случиться очередная эскалация. Гиви фигура медийная в ДНР, и в России его знают хорошо. Его гибель может послужить новому витку боевых действий. Может, я и ошибаюсь, но предчувствия нехорошие от всего этого. Неспроста всё это. В воздухе так и пахнет войной, витает это напряжение, что рванёт вот-вот".

    "Страх, что происходит. Что ни день, то ужас. Мало того, что обстрелы не заканчиваются, мирное население страдает,  украинские ДРГ и в тылу терроризируют – до Гиви уже добрались. Армия ДНР и ополчение трещит по швам".

    "Мне кажется, что Донбасс сливают. И в ЛНР и здесь, в ДНР, один за другим погибают чиновники, вильные и волевые командиры, начальники военных подразделений. Если это действительно дело рук украинских диверсантов, тогда вопрос – чем занимаются наши спецслужбы и есть ли они вообще! Всё это очень подозрительно, много сомнений на этот счёт появляется. Что происходит?".

    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Зачищают всех неугодных, всех, кто может знать больше, чем нужно, что ли. Осенью Моторолу убили, на днях в Москве умер экс-глава Луганской народной республики Болотов, в Луганске авто подорвали с начальником республиканской полиции. Теперь вот Гиви. Мне одной кажется, что это не конец, и на очереди кто-то следующий?", — рассуждают жители Донецка.

    Справка: Михаил Толстых (позывной "Гиви") родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики с самого начала вооруженного конфликта. С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября – за донецкий аэропорт. Имеет звание героя ДНР, кавалер двух георгиевских крестов, награжден медалью "За оборону Славянска", полковник вооруженных сил ДНР. На Толстых неоднократно совершались покушения, несколько раз был ранен в боях. Министерством внутренних дел Украины ранее был объявлен в розыск. Толстых обвинялся в создании террористической организации, в ее руководстве и активном участии, в ведении агрессивной войны, а также в жестоком обращение с украинскими военнопленными. Михаил Толстых убит утром 8 февраля в Донецке. 

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