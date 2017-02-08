В Донецке неоднозначное отношение к смерти "Гиви"

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Сегодня утром в Донецке убит командир подразделения "Сомали" вооруженных сил самопровозглашенной ДНР, полковник Михаил Толстых (позывной "Гиви"). Власти республики заявляют о теракте и считают, что Толстых был ликвидирован украинскими спецслужбами. Сообщается, что гибель "Гиви" произошла в результате атаки из реактивного пехотного огнемета.

"По предварительным данным, гибель "Гиви" произошла в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В связи со случившимся в республике объявлен план-перехват. Гибель этого человека была выгодна украинским спецслужбам", — отметили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.

Убийство известного донецкого ополченца, командира подразделения "Сомали" полковника и героя самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых переполошило весь Донецк. Гибель Толстых повергла в шок многих местных ополченцев, общественных деятелей, волонтеров, журналистов. С утра свои соболезнования общественность выражает в эфире местных телеканалов и радиостанций, на страницах в социальных сетях и в блогах. О дате и месте похорон Толстых официально пока не сообщается. Скорее всего, в связи со смертью "Гиви" власти ДНР объявят в республике траур, как это было в октябре 2016 года, когда в столице Донбасса был убит командир подразделения "Спарта" Арсен Павлов.

В то же время отношение простых жителей Донецка к гибели Толстых не столь однозначно. Часть горожан действительно переживают и сожалеют о смерти "выдающегося комбата", другие полагают, что произошла очередная бандитская разборка, в ходе которой был устранен неугодный по разным причинам боевик. В то же время дончане опасаются, что убийство "Гиви" может послужить резким толчком к серьезному обострению на фронте и возобновлению активных боевых действий.

"По-человечески, конечно, жалко человека, но и скорби особой не испытываю. Вы поймите, что обычному дончанину приходится терпеть весь этот ужас. Третий год мы живём под бомбёжками, а тут ещё и теракты эти или разборки преступные, бог его знает. За детей страшно, за свою жизнь опасаешься каждый день, чтобы не рвануло среди бела дня где-то на улице или в жилом доме. Мы мира хотим и спокойствия, а это бардак вокруг, насилие и бандитизм".

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"Думаю, что после этого убийства может случиться очередная эскалация. Гиви фигура медийная в ДНР, и в России его знают хорошо. Его гибель может послужить новому витку боевых действий. Может, я и ошибаюсь, но предчувствия нехорошие от всего этого. Неспроста всё это. В воздухе так и пахнет войной, витает это напряжение, что рванёт вот-вот".

"Страх, что происходит. Что ни день, то ужас. Мало того, что обстрелы не заканчиваются, мирное население страдает, украинские ДРГ и в тылу терроризируют – до Гиви уже добрались. Армия ДНР и ополчение трещит по швам".

"Мне кажется, что Донбасс сливают. И в ЛНР и здесь, в ДНР, один за другим погибают чиновники, вильные и волевые командиры, начальники военных подразделений. Если это действительно дело рук украинских диверсантов, тогда вопрос – чем занимаются наши спецслужбы и есть ли они вообще! Всё это очень подозрительно, много сомнений на этот счёт появляется. Что происходит?".

"Зачищают всех неугодных, всех, кто может знать больше, чем нужно, что ли. Осенью Моторолу убили, на днях в Москве умер экс-глава Луганской народной республики Болотов, в Луганске авто подорвали с начальником республиканской полиции. Теперь вот Гиви. Мне одной кажется, что это не конец, и на очереди кто-то следующий?", — рассуждают жители Донецка.

Справка: Михаил Толстых (позывной "Гиви") родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики с самого начала вооруженного конфликта. С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября – за донецкий аэропорт. Имеет звание героя ДНР, кавалер двух георгиевских крестов, награжден медалью "За оборону Славянска", полковник вооруженных сил ДНР. На Толстых неоднократно совершались покушения, несколько раз был ранен в боях. Министерством внутренних дел Украины ранее был объявлен в розыск. Толстых обвинялся в создании террористической организации, в ее руководстве и активном участии, в ведении агрессивной войны, а также в жестоком обращение с украинскими военнопленными. Михаил Толстых убит утром 8 февраля в Донецке.