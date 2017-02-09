Минские соглашения по Донбассу важны для немецкого правительства - Ишингер

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, подписанные в Минске, сохраняют значение для правительства ФРГ.

"Я исхожу из того, что, по крайней мере, что касается федерального правительства и что касается формальных заявлений российской стороны, что "Минск" сохраняет значение", — сказал Ишингер.

Он добавил, что в телефонном разговоре 7 февраля между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным "обе стороны договорились продолжать использовать "нормандский формат" для урегулирования ситуации".

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Так, в среду народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово "нет" по-немецки.

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