МИД ФРГ о словах своего посла: будем руководствоваться минским форматом

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Германия будет руководствоваться положениями Минских соглашений при урегулировании кризиса в Донбассе. Об этом говорится в ответе МИД ФРГ на просьбу прокомментировать слова немецкого посла в Украине, сообщает "Укринформ".

Ранее во вторник посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Депутаты также заявили о намерении бойкотировать прием, который проводит во вторник посольство Германии в Украине в связи с 25-летием открытия посольства в стране.

"Руководством для всех наших усилий по преодолению кризиса на востоке Украины являются Минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, посредниками в которых выступают Германия и Франция", — говорится в ответе ведомства.

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Ранее СМИ сообщали о том, что в МИД Украины ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.