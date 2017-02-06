Глава МИД Италии: нельзя "ослаблять хватку" по украинскому вопросу

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Европе необходимо не ослаблять хватку по вопросу урегулирования в Украине, заявил в понедельник министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

"ЕС должен играть более решительную роль. Мы должны следить за тем, чтобы украинцы продолжали реформы", – цитирует Альфано askanews.

По данным агентства, в своем выступлении перед коллегами глава МИД Италии заявил о необходимости разморозить процесс отмены виз и ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Нельзя ослаблять хватку, чтобы украинский вопрос сошел с международной повестки дня. Так как после достижения долгосрочного и стабильного решения можно требовать выполнения минских соглашений от обеих сторон" — заключил Альфано.

По итогам заседания в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз сосредоточит свою поддержку Украине на предоставлении населению базовых услуг и улучшении его условий жизни.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми странами ЕС.