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    Глава МИД Италии: нельзя "ослаблять хватку" по украинскому вопросу

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    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (231)

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    В своем выступлении перед коллегами Анджелино Альфано заявил о необходимости разморозить процесс отмены виз и ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Европе необходимо не ослаблять хватку по вопросу урегулирования в Украине, заявил в понедельник министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

    "ЕС должен играть более решительную роль. Мы должны следить за тем, чтобы украинцы продолжали реформы", – цитирует Альфано askanews.

    По данным агентства, в своем выступлении перед коллегами глава МИД Италии заявил о необходимости разморозить процесс отмены виз и ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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    Соцсети
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    "Нельзя ослаблять хватку, чтобы украинский вопрос сошел с международной повестки дня. Так как после достижения долгосрочного и стабильного решения можно требовать выполнения минских соглашений от обеих сторон" — заключил Альфано.

    По итогам заседания в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз сосредоточит свою поддержку Украине на предоставлении населению базовых услуг и улучшении его условий жизни.

    Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми странами ЕС.

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