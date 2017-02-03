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    Минск подал в суд из-за сокращения поставок нефти из РФ

    (обновлено: )37002
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расценивает ситуацию вокруг нефтегазового спора с Российской Федерацией "как издевательство".
    Пресс-конференция президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
    БелТА | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Белоруссия обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти, заявил президент республики Александр Лукашенко.

    Государственные флаги России и Белоруссии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РФ и Белоруссия: спорный договор по газу

    "Я рассказал, в чем проблема цены на нефть и на газ. Притом спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям. Судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально?" — заявил он на большой пресс-конференции в Минске.

    По словам Лукашенко, из-за возникшего спора "мы потерять больше можем".

    "Я написал письмо, прямо от руки, написал (президенту РФ Владимиру) Путину несколько строчек — не надо нам идти этим путем… Это приведет к эскалации по многим направлениям, уже до границы дошло", — добавил он.

    При этом глава Белоруссии заявил, что расценивает ситуацию вокруг нефтегазового спора с РФ "как издевательство".

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    Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. Осенью минувшего года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.

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