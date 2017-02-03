Белоруссия обойдется без нефти РФ, если ценой будет независимость - Лукашенко

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Белоруссия обойдется без российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции.

"Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Ярослав (Романчук, бывший кандидат в президенты и известный либеральный экономист — ред.) скажет, что это нерентабельно, неэффективно, но свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть — это несопоставимо. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", — сказал Лукашенко.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре минувшего года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.