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    В мире

    Белоруссия обойдется без нефти РФ, если ценой будет независимость - Лукашенко

    (обновлено: )51223
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без российской нефти обойтись будет сложно, но если на кону - независимость - это стоит сделать.
    Пресс-конференция Александра Лукашенко
    Сайт президента Белоруссии

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Белоруссия обойдется без российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции.

    Александр Лукашенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Ярослав (Романчук, бывший кандидат в президенты и известный либеральный экономист — ред.) скажет, что это нерентабельно, неэффективно, но свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть — это несопоставимо. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", — сказал Лукашенко.

    Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре минувшего года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.

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