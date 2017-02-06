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    Марчук заявил о "катастрофических последствиях" при отказе от "Минска"

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    Донбасс - Минск: отвод вооружений (1406)

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    Представитель Киева на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил, что другой формат урегулирования в Донбассе "искать сложно", однако не исключает этого при обострении ситуации.
    Евгений Марчук
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук допускает поиск нового формата по урегулированию конфликта в Украине в случае обострения ситуации в Донбассе.

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    "Другой формат искать сложно", — заявил Марчук в интервью информагентству "ЛИГАБизнесИнформ", опубликованном в понедельник, но не исключил этого "при катастрофическом развитии событий".

    По его словам, отказ сторон от минских договоренностей будет иметь серьезные последствия. "Это будет означать, что все договоренности этого формата прекращают свое существование, и вся армада сверхтяжелых вооружений с обеих сторон возвращается на передовую по всей линии фронта протяженностью 426 километров, и обстреливает тылы на глубину до 100 километров и больше", — считает Марчук.

    Он также убежден, что при отказе от "Минска-2" в Донбассе будет разрушена инфраструктура жизнеобеспечения, прекратится обмен заложниками, закроются все пункты пропуска, а также раскроются прочие тяжелые последствия.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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