МИД направит ноту протеста в связи с задержанием Жадана в Минске

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. МИД Украины собирается направить Белоруссии ноту в связи с задержанием в Минске украинского писателя Сергея Жадана, сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на странице в Facebook.

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"Только что говорила с представителем нашего посольства в Белоруссии Валерием Жигуновым. Он подтвердил, что Сергея Жадана задержали в Минске, что он провел ночь в Ленинском райотделе милиции в Минске. Посольство только что об этом узнало, поскольку, к сожалению, семья не обращалась к ним раньше, а белорусы не дали этой информации о задержании гражданина Украины, что, безусловно, является нарушением. МИД уже дало поручение, чтобы работники посольства сопровождали Сергея в аэропорт и до пересечения границы, об этом только что мне сказала заместитель министра Лана Зеркаль", — сообщила Геращенко.

"Посольство и МИД Украины уже готовят ноту по этому поводу. Это действительно позор, и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, которая таким позорным способом, путем формирования совместных черных списков пытается ухудшить и наши с белорусами двусторонние отношения… Это также одна из целей — ухудшение отношений Минска и Киева. Думаю, украинской стороне стоит поднять вопрос недопустимости подобных списков, когда РФ и ФСБ решает, кто из украинцев имеет право посещать Белоруссию", — подчеркнула Геращенко.

Как сообщает УНН со ссылкой на начальника консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, консул Украины в Белоруссии выясняет обстоятельства и причины задержания Жадана.

"Консул Украины в Белоруссии сейчас выясняет вопрос. Проверяет информацию и выясняет обстоятельства и причины задержания", — сообщил он.

Ранее сам писатель в соцсети сообщил, что ночью был задержан и доставлен в отдел милиции, где провел всю ночь.