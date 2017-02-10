В Панаме задержаны основатели компании Mossack Fonsecа

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Основатели компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека и Юрген Моссак задержаны правоохранительными органами в Панаме, сообщает агентство EFE.

По информации агентства, Моссак и Фонсека были задержаны спустя несколько часов, после того, как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras. По данным следствия, начавшегося еще в 2014 году, топ-менеджеры нефтяной компании, которую с 2003 по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, заключали с подрядчиками контракты, чьи суммы были намеренно завышены. Они также подкупали политиков. Дело Petrobras привело к импичменту Дилмы Руссефф.

Напомним, в середине апреля панамская прокуратура уже проводила 27-часовой обыск в офисе бюро Mossack Fonseca, изъяв огромный объем документации для дальнейшего изучения в связи с так называемыми "панамскими бумагами".

Немецкая Sueddeutsche Zeitung и ряд других СМИ опубликовали ранее некие документы, принадлежащие панамской юридической фирме Mossack Fonseca, которые, как утверждается, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров, их приближенных и других известных людей к оффшорным схемам.