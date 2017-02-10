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    В Панаме задержаны основатели компании Mossack Fonsecа

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    Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca (227)

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    Сообщается, что Рамон Фонсека и Юрген Моссак были задержаны после того, как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской нефтяной компании Petrobras.
    Mossack Fonseca
    REUTERS Reinhard Krause/Illustration

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Основатели компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека и Юрген Моссак задержаны правоохранительными органами в Панаме, сообщает агентство EFE.

    Обыск штаб-квартиры Mossack Fonseca
    REUTERS Carlos Jasso
    Обыск штаб-квартиры Mossack Fonseca

    По информации агентства, Моссак и Фонсека были задержаны спустя несколько часов, после того, как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras. По данным следствия, начавшегося еще в 2014 году, топ-менеджеры нефтяной компании, которую с 2003 по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, заключали с подрядчиками контракты, чьи суммы были намеренно завышены. Они также подкупали политиков. Дело Petrobras привело к импичменту Дилмы Руссефф.

    Напомним, в середине апреля панамская прокуратура уже проводила 27-часовой обыск в офисе бюро Mossack Fonseca, изъяв огромный объем документации для дальнейшего изучения в связи с так называемыми "панамскими бумагами".

    Немецкая Sueddeutsche Zeitung и ряд других СМИ опубликовали ранее некие документы, принадлежащие панамской юридической фирме Mossack Fonseca, которые, как утверждается, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров, их приближенных и других известных людей к оффшорным схемам.

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