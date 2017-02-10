В Германии задержали украинца, нелегально перевозившего мигрантов

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Полиция Германии задержала украинца, занимавшегося перевозкой нелегальных мигрантов, недалеко от границы с Польшей, пишет газета Berliner Morgenpost.

Как сообщила полиция, задержание 23-летнего выходца из Украины было произведено в ночь на пятницу в городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург. Он перевозил в грузовом автомобиле 14 мигрантов из Ирака. По данным следствия, ранее мужчина уже перевез через границу пять иракцев.

Сообщает, что беженцы, которых перевозил водитель, запросили убежища. В настоящее время они находятся в центре первичного приема беженцев в Айзенхюттенштадте.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство против того, чтобы Украина пустила к себе мигрантов в обмен на безвизовый режим с Евросоюзом.