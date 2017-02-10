наверх
10.02.201720:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Германии задержали украинца, нелегально перевозившего мигрантов

    (обновлено: )4510
    Как сообщила полиция, задержание 23-летнего выходца из Украины было произведено в ночь на пятницу в городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Полиция Германии задержала украинца, занимавшегося перевозкой нелегальных мигрантов, недалеко от границы с Польшей, пишет газета Berliner Morgenpost.

    Австрия досматривает товарные поезда, чтобы не пускать нелегалов
    Канал euronews на Youtube
    Досмотр поездов в Австрии для выявления нелегальных мигрантов

    Как сообщила полиция, задержание 23-летнего выходца из Украины было произведено в ночь на пятницу в городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург. Он перевозил в грузовом автомобиле 14 мигрантов из Ирака. По данным следствия, ранее мужчина уже перевез через границу пять иракцев.

    Сообщает, что беженцы, которых перевозил водитель, запросили убежища. В настоящее время они находятся в центре первичного приема беженцев в Айзенхюттенштадте.

    Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство против того, чтобы Украина пустила к себе мигрантов в обмен на безвизовый режим с Евросоюзом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Франц Клинцевич
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Словении Б. Пахором
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе