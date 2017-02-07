СБУ и разрешение на въезд Ле Пен. Комментарий эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

СБУ передумала запрещать въезд в Украину для кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

"Решение о запрете въезда не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств было принято коллегиальное решение — на данный момент не запрещать въезд", — сообщили в СБУ.

Почему было принято решение разрешить Ле Пен приезжать в Украину, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що змусило СБУ передумати і відмовитися від ідеї заборони в'їзду для Ле Пен?

— Я тут можу тільки припускати. Річ в тому, що такі рішення завжди на бюрократичному рівні узгоджуються в рамках міжвідомчих. Тобто не тільки це правоохоронне відомство брало участь в консультаціях щодо цього питання, а також і МЗС, і саме правоохоронна служба попервах зробила цю резонансну заяву, що не означає, що насправді саме її керівництво могло бути її ініціатором. Тобто воно могло просто транслювати думку якихось інших вищих за ієрархією ланок державного управління. І гадаю, що після вивчення цього питання в контексті значних зовнішньополітичних зрушень було ухвалено таке рішення, і в будь-якому разі вищому керівництві України надалі треба бути набагато обережнішим в таких кроках. Краще взагалі не робити таких заяв, ніж потім їх денонсувати.

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Колишній лідер перегонів, Франсуа Фійон, через той компромат, який був вкинутий в ЗМІ, здав свої позиції і відійшов на третє місце. Є чутки про компромат і проти Ле Пен. Чи можуть його вкинути незадовго до дня виборів?

— Напевно, дуже жорстка боротьба і далі точитиметься, і можна очікувати викидів компромаційних матеріалів. А от цікаво, чи зачіплятиме вона особу Емануеля Макрона? Річ в тому, що якщо цей дещо глянцевий кандидат від істеблішменту фінансового потрапить в другий тур, то ті, хто на нього ставлять — а це дуже впливові представники еліти — отримають змогу консолідувати значну частину центристського, правоцентристського та лівоцентристського електорату. І дивно досі, що його особа лишається осторонь якихось гучних ситуацій, які вже зачепили Ле Пен та Фійона.

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Ранее политический аналитик Андрей Шкиль в эфире "ГС" проанализировал политические настроения во Франции и заявил, что Марин Ле Пен "эксплуатирует" недовольный политикой ЕС электорат.

А политолог-международник Антон Кучухидзе в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что у Ле Пен и ее советников РФ стоит на первом месте.