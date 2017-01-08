Взаимная неприязнь: Марин Ле Пен и политика Киева

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Лидер "Национального фронта", националистической партии во Франции, Марин Ле Пен назвала Крым российским. В одном из своих интервью она выразила мнение, что и изменение юрисдикции полуострова было не аннексией РФ, а якобы законным переходом в результате волеизъявления населения на референдуме.

Это вызвало очень бурную реакцию украинских дипломатов и политиков. Политики заговорили о предательстве, кто-то потребовал отставки министра иностранных дел Украины. А СБУ обратилась с письмом в МИД Украины с предложением запретить въезд Ле Пен в Украину.

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Ле Пен является одним из самых рейтинговых политиков во Франции, она имеет высокие шансы на победу в президентских выборах.

Каковы шансы Марин Ле Пен на победу в президентской гонке во Франции, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.

Насколько Марин Ле Пен имеет высокие шансы на победу на президентских выборах?

— Исходя из социологических исследований, можно говорить смело о том, что у Ле Пен будет или первое, или второе место в президентской гонке, которая будет весной. И очевидно, что на данный момент лидер гонки — это Франсуа Фийон, представитель партии "Республиканцы", бывшего "Союза за народное движение". Но при этом стоит отметить, что основной соперник Ле Пен – Фийон, представитель правоцентристов – он в реальности достаточно серьезно отошел от принципов голизма, которому симпатизировала обычно французская бюрократия и представители военных кругов и средний класс. И кроме этого, учитывая также, что Марин Ле Пен все более активно привлекает симпатиков идей социалистического плана, несмотря на то, что она представитель ультраправых во Франции, на самом деле она играет, в том числе и на стороне рабочих, Ле Пен очень умело играет и на поле социалистов, и на поле правых, и единственным оппонентом ее является как раз умеренный центрист. Но в целом, если говорить о французском политическом поле, у Ле Пен существенный шанс, и повторюсь, она займет, вероятно, или второе место, или у нее есть шанс выиграть выборы.

Как Украина должна реагировать на такие заявления Ле Пен?

— К сожалению, Украина утратила в последние годы какую-либо правосубъектность на международной арене. И проблемой является то, чтобы в очередной раз не поставить на проигравшую сторону, потому что в Украине уже после победы Трампа появилась среди активных "говорящих голов" правящей коалиции сотня латентных трампистов. Вот было бы желательно, чтобы потом, после победы Фийона, или Марин Ле Пен, которые оба настроены достаточно оппозиционно по отношению к курсу, проводимому Киевом, не было потом латентных симпатиков именно данным политическим движениям. Хотелось бы все-таки посмотреть на рационализацию сознания украинского правящего класса.

Ранее политический аналитик Андрей Шкиль в эфире "ГС" проанализировал политические настроения во Франции и заявил, что Марин Ле Пен "эксплуатирует" недовольный политикой ЕС электорат.