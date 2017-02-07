Качиньский: кто с Бандерой, тот против Европы

Владимир Матвеев

Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский считает, что героизация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны. Об этом он заявил в интервью изданию Do Rzeczy.

"Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины", сказал Качиньский.

"Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", — подчеркнул политик, передает TVP.info

Отметим, ранее лидер правящей партии Польши "Право и Справедливость" Качиньский заявил о том, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки в Украине собственной истории, в частности роли УПА.

Напомним, польский Сейм (нижняя палата парламента) 22 июля 2016 года принял резолюцию, в которой Волынская трагедия признается геноцидом. В соответствии с решением 11 июля будет отмечаться в Польше как День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Второй Речи Посполитой.

Отмечается, что в постановлении Сенат отдал дань памяти "жертвам геноцида". В тексте документа говорится, что в "волынской резне, кроме поляков, погибли евреи, армяне, чехи, представители других национальных меньшинств, а также украинцы, которые старались помочь жертвам".

Президент Израиля, выступая в украинском парламенте в сентябре 2016 года, заявил о недопустимости героизации и реабилитации деятельности Организации украинских националистов (ОУН), члены которой в годы Великой Отечественной войны были пособниками нацистов в уничтожении евреев.

Напомним, во время визита президента Украины в Польшу в декабре 2016 года запланированная ранее поездка президентов Петра Порошенко и Анджея Дуды в город Холм была отменена. Как сообщили в посольстве Украины в Варшаве, "в связи с непредвиденными обстоятельствами меры, которые планировались при участии президента Украины в городе Холм 3 декабря, не состоятся".

Показательно, что во время предыдущего визита президента Порошенко встречали в Варшаве поляки с лозунгами против героизации контраверсионных персонажей, сотрудничавших с немецкими нацистами, державшие в руках транспаранты "Бандера, стоп!", "Мы помним геноцид Волыни!", "Нет участию польских солдат в миссии НАТО в Украине".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна отказаться от признания Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии формациями, которые боролись за независимость государства.

"Украинские дипломаты чувствовали, что после прихода к власти в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) будет плохо, и воспринимали каждый конфликт между Брюсселем и своим главным адвокатом в Европе, Варшавой, как личное поражение. Но они не думали, что все зайдет так далеко", отмечает Енджей Белецкий в статье для Rzeczpospolita.

"Польша на европейской площадке стала для украинцев по большому счету бесполезной. Вопрос, когда они окончательно это осознают", — считает Белецкий.

В этом контексте, визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Польшу 7 февраля — также попытка взаимопонимания. В Варшаве Меркель встретится с лидерами страны, разных политических партий, однако "самый важный пункт программы — первая за несколько лет встреча с Ярославом Качиньским", сообщает DW.

Напомним, в декабре Еврокомиссия дала Варшаве два месяца на то, чтобы "привести в порядок судебную систему". В этой ситуации Берлин старается воздерживаться от открытой критики действий польских властей, не желая превращать касающуюся ЕС тему в предмет двухсторонних отношений.

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Ключевыми темами переговоров Меркель в Варшаве станут будущее ЕС и миграционная политика. В то время как Польша предлагает внести в европейские договоры изменения, направленные на усиление роли стран ЕС, в ФРГ с этой идеей не согласны.

Как бы там ни было, украинско-польское партнерство теряет свою силу в связи с активизацией деятельности правящей партии — "Право и справедливость" (ПиС) в Польше. В частности, политика польской правящей партии, наряду с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США приводят к тому, что нынешняя Варшава отодвигается от Брюсселя и Берлина, а Киев — наоборот. Главным скрепляющим звеном двух стран остается Альянс НАТО.