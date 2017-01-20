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    Марин Ле Пен призвала положить конец "сверхвласти" ЕС

    (обновлено: )47980
    Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен выразила желание "взять под контроль наши границы, вернуть нашу монетарную независимость и вернуть слово народу".
    Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента страны Марин Ле Пен заявила, что необходимо ограничить сверхвласть Евросоюза.

    Лидер политической партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взаимная неприязнь: Марин Ле Пен и политика Киева

    "Необходимо положить конец сверхвласти Брюсселя", — сказала Ле Пен в эфире радиостанции Radio Classique. При этом она также выразила желание "взять под контроль наши границы, вернуть нашу монетарную независимость и вернуть слово народу".

    Ранее лидер Нацфронта неоднократно заявляла о необходимости Франции выйти из Евросоюза.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее оппонент — бывший премьер Франции Франсуа Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона. Другой опрос общественного мнения Harris Interactive в конце ноября прогнозировал победу Фийона во втором туре.

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    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет на въезд в страну Марин Ле Пен. Ранее Ле Пен заявила, что считает присоединение Крыма к РФ законным. Как заявили в команде кандидата в президенты Франции, Марин Ле Пен в любом случае не имела ни малейшего намерения отправляться в Украину.

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