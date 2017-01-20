Марин Ле Пен призвала положить конец "сверхвласти" ЕС

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента страны Марин Ле Пен заявила, что необходимо ограничить сверхвласть Евросоюза.

"Необходимо положить конец сверхвласти Брюсселя", — сказала Ле Пен в эфире радиостанции Radio Classique. При этом она также выразила желание "взять под контроль наши границы, вернуть нашу монетарную независимость и вернуть слово народу".

Ранее лидер Нацфронта неоднократно заявляла о необходимости Франции выйти из Евросоюза.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее оппонент — бывший премьер Франции Франсуа Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона. Другой опрос общественного мнения Harris Interactive в конце ноября прогнозировал победу Фийона во втором туре.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет на въезд в страну Марин Ле Пен. Ранее Ле Пен заявила, что считает присоединение Крыма к РФ законным. Как заявили в команде кандидата в президенты Франции, Марин Ле Пен в любом случае не имела ни малейшего намерения отправляться в Украину.