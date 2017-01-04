СБУ направила письмо в МИД с просьбой запретить Ле Пен въезд в Украину

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет на въезд в страну кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен. Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

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"Третьего января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", — цитирует слова Ткачука сайт телеканала "112 Украина".

По его словам, высказывания Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако политик не является представителем официальной власти французской республики. "Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют себе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства", — добавил Ткачук.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что считает присоединение Крыма к РФ законным.