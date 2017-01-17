МИД Украины возмущен заявлениями Ле Пен по Крыму

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. МИД Украины выразил возмущение из-за заявления кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по поводу Крыма. Она в частности заявила, что в случае ее победы в президентской гонке Франция признает Крым частью России.

"Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередными высказываниями Марин Ле Пен по Крыму и подчеркивает, что утверждение такого рода являются никчемными как с исторической, так и с правовой точек зрения", — говорится в комментарии на сайте МИД Украины, опубликованном во вторник.

В МИД Украины считают, что поддержка вхождения Крыма в состав РФ означает пренебрежение международным правом. "Уверены, что высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности других государств, а не служить интересам третьей стороны", — говорится в сообщении МИД.

Ранее Ле Пен в интервью газете "Известия" заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Она также отметила, что в случае победы восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций.