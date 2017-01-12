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Марин Ле Пен встретится в Нью-Йорке с официальными лицами США

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Директор офиса Марин Ле Пен Николя Лесаж сообщил, что лидер французского "Нацфронта" в Нью-Йорке встретится с официальными лицами Соединеных Штатов, но не уточнил с кем именно.
Лидер партии Национальный фронт (Франция) Марин Ле Пен
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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проведет в Нью-Йорке встречи с рядом официальных лиц США, заявил агентству Sputnik директор ее офиса Николя Лесаж.

Лидер политической партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк
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Ле Пен прибыла в Нью-Йорк с необъявленным двухдневным визитом и была замечена в небоскребе "Трамп Тауэр", резиденции избранного президента США Дональда Трампа.

По словам Лесажа, визит очень важен для кандидата в связи с ее политикой "связующего звена между Россией и США".

При этом он не уточнил имена тех "официальных лиц", с которыми планирует встретиться Ле Пен.

Ранее лидер французского "Нацфронта" и ее представители отказались комментировать прессе цель поездки и возможность встречи с Трампом, который вступит в должность 20 января.

Одна из представителей Трампа Хоуп Хикс заявила, что никто из членов команды будущего президента не планирует встреч с Марин Ле Пен.

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