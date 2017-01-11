Ле Пен опережает Фийона в президентской гонке, но проиграет 2-й тур - опрос

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Лидер французской правой партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Марин Ле Пен впервые опережает своего конкурента по президентской гонке Франсуа Фийона, но прогноз указывает на победу Фийона во втором туре, говорится в опросе общественного мнения, опубликованного еженедельником Paris Match.

"Ле Пен рассматривается как победитель в первом туре (праймериз) примерно с 26,5% голосов. Фийон на втором месте почти с 25% голосов", — говорится в сообщении.

Ле Пен лидирует в опросе на фоне снижения популярности Фийона со стороны французского рабочего класса. В частности, Ле Пен в опросе поддержали около 50% представителей рабочего класса, отмечает издание.

Вместе с тем, опрос показывает, что в случае участия Ле Пен в финальном туре президентских выборов в мае Фийон, лидер партии "Союз за народное движение", может заручиться поддержкой 64% голосов против 36% Ле Пен. Во время предыдущего опроса издания в ноябре соотношение этих кандидатов было 65% против 35%.

Другим кандидатом в праймериз от социалистов является Мануэль Вальс, покинувший пост премьера в правительстве Франсуа Олланда, чтобы иметь возможность участвовать в выборах. На данный момент он набирает 17% голосов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет на въезд в страну Марин Ле Пен. Ранее Ле Пен заявила, что считает присоединение Крыма к РФ законным. Как заявили в команде кандидата в президенты Франции, Марин Ле Пен в любом случае не имела ни малейшего намерения отправляться в Украину.