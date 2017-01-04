Ле Пен призвала ЕС отказаться от евро и вернуться к экю

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Лидер "Национального фронта" и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Политик также призвала страны еврозоны отказаться от единственной валюты в виде евро и вернуться к экю (единая расчетная валюта, ECU — European Currency Unit) – денежной единице, использовавшейся в европейской валютной системе ЕС в 1979-1998 годах.

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Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опроса Harris Interactive, опубликованного в конце ноября, экс-премьер Франсуа Фийон и Марин Ле Пен выйдут во второй тур с 26% и 24% соответственно, после чего экс-премьер одержит верх над Ле Пен — 67% к 33%.