Тарас Чорновил и Дмитрий Разумков подводят итоги года

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада 12 мая 2016 года предоставила согласие на назначение лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Юрия Луценко на должность генерального прокурора.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет Луценко стать генпрокурором. В частности, была снята обязательность юридического образования, вместо пятилетнего стажа работы в отрасли права теперь допускается иметь пятилетний опыт работы в законодательном или правоохранительном органе.

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Нацполиция является отдельным центральным органом исполнительной власти, а МВД является политической надстройкой над пятью отдельными центральными органами исполнительной власти — Нацполицией, Нацгвардией, Государственной пограничной службой, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службой.

Новая патрульная полиция есть в 32 украинских городах.

Большая реформа проводится и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Создано 13 местных пожарных команд в объединенных территориальных общинах, объединенный центр безопасности граждан. Для спасателей закуплено 111 единиц новой техники.

Миграционная служба выдает ІD-пластиковые карты вместо бумажного паспорта. Создано 12 сервисных центров МВД нового образца. Введена электронная очередь для получения документов.

Освобожденную Надежду Савченко из российской тюрьмы встречали как героя, а сейчас обвиняют чуть ли не в сотрудничестве с Москвой.

Фракция "Батькивщина" исключила нардепа Савченко из своего состава после того, как в Минске она встречалась с предводителями ЛНР и ДНР и обсуждала вопросы освобождения пленных.

Позже Верховная Рада исключила Надежду Савченко из постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Эти и другие события 2016 года в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировали политический аналитик, депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил и директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які три події цього року вам найбільш запам’яталися?

Чорновіл: Напевне, все-таки, найбільш серйозна така подія, на мій погляд, коли відбулася зміна уряду, зберігши коаліцію. Було дуже багато підозр, що це буде абсолютно переломний момент — дострокові вибори, кардинально все міняється, проросійські сили, реванш і тому подібне. Насправді, нічого не відбулося, все лишилося спокійно. Тому я б це виділив як суттєвий момент. Другий момент, мені здається, в цьому році ми ще його не відчули, в наступному році він нам добре дасться в інформаційних приводах, в повідомленнях — це зміна керівництва ГПУ. І вперше в ГПУ почали робити зі скрипом, болісно, якусь реформу. Третій момент, хочеться, з одного боку, сказати про стабілізацію на фронті, але доки в нас такий сусід, ми точно не знаємо, що там відбудеться далі, я би сказав, ліпше, може, все-таки по економіці вихід в кінці року на більш-менш стабільне, незначне, але стабільне зростання, поява фінансових ресурсів у державі

Разумков: Я бы начал даже не с события, которое произошло в нашей стране, но напрямую это отразится и на Украине, и на ситуации во всем мире — это избрание нового президента США. Вторым событием, наверное, я все-таки выделил бы национализацию ПриватБанка. Это очень серьезное такое событие и для государства, и, по крайней мере, пока для населения Украины, что произошла национализация, а не так, как у нас любит Гонтарева — провести ликвидацию, несмотря на то, что это системный или несистемный банк, часто НБУ все равно. Третье событие – это, к сожалению, Княжичи. Потому что таких потерь в один день в правоохранительных органах Украины, наверное, не было.

ПРО УРЯД ГРОЙСМАНА

Пам'ятаємо, як болісно проходила відставка уряду Арсенія Яценюка. Той уряд, який прийшов після Яценюка, на чолі з Володимиром Гройсманом, наскільки краще чи гірше, ніж уряд Яценюка?

Разумков: Мне кажется, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы это правительство было намного эффективнее. К сожалению, этого не произошло. Очень серьезные надежды возлагались на действующего премьера, на новую команду, к сожалению, изменения очень-очень медленные, реформирование происходит медленно, слава богу, нет каких-то глобальных потрясений, но, опять же, поживем – увидим, потому что у меня двойственное восприятие ситуации с введением новой минимальной заработной платы. С одной стороны, это хорошо, когда люди получают больше, а с другой стороны, любое повышение заработной платы и улучшение социальных стандартов должно быть чем-то подкреплено, а не включением печатного станка. Кубиву абсолютно было логичное замечание, я думаю, что его деятельность и как главы НБУ, и, к сожалению, как вице-премьера, оставляет желать лучшего.

ПРО ГЕНПРОКУРОРА ЛУЦЕНКА

Не можемо не згадати відставку генпрокурора Шокіна і миттєву ухвалу змін до закону про ГПУ, які дозволили стати генпрокурором Юрію Луценку, людині без юридичної освіти. Що генпрокурору Луценку вдалося зробити суттєве, позитивне, чи він виявився не кращим за Шокіна?

Чорновіл: Перше, що йому вдалося зробити позитивне, це до призначення на посаду генпрокурора, він поставив певні ультиматуми, які виражалися в законодавстві. Адже той закон, про який ми говоримо, там тільки один пункт, який стосувався того, що саме Луценко з його особливостями біографії, міг би стати генпрокурором, це тільки один пункт, але там є генеральна інспекція, там є можливість приймати на роботу тих людей, які не відсиділи все життя в кріслах в прокуратурах місцевих, а це кардинальна зміна складу всіх місцевих прокуратур. Це єдине, з чого можна було почати реформу. Плюс там вже другим боком, заочне засудження, яке "Батьківщина" і цілий ряд депутатів, які це завжди до себе приміряли, кардинально не пропускали цих законопроектів. Вони прийшли через зміни в закон про прокуратуру, і цим кардинально змінили ситуацію. Тому перше, що він зробив, це, власне, поставив ультиматум, що він не піде на цю посаду, якщо не будуть ці зімни. Ці зміни пройшли.

Разумков: Действительно, надо отдать должное, что Луценко, наверное, один из немногих генпрокуроров, по крайне мере, за последние лет пять, который что-то делает. И мы видим и возбуждение уголовных дел, и громкие аресты. Чего мне не хватает в деятельности ГПУ? Как по мне, слишком много пиара. Все-таки уголовные дела требуют более закрытого формата. И лучше бы было, если бы мы уже узнавали постфактум о задержаниях, арестах, тому подобных вещах, а не так, что сначала проходит брифинг, всех информируют, куда поедут, что будут делать, и только после этого фигуранты, если везет, их задерживают. Второй момент, чего мне хватает, это, с одной стороны, прокол ГПУ, с другой стороны, это больше ответственность ложится на суды. Это отсутствие решений судов по тем или иным уголовным делам. В первую очередь, по коррупции. Тут пока еще непонятно, то ли это не до конца дорабатывают следователи и не формируют правильно дела с полной доказательной базой, от которой, даже при хороших адвокатах не удастся открутиться, или же все-таки это недореформированная система судов, которая, как сказал Тарас, вставляет палки в колеса. Но, тем не менее, прокуратура сегодня ведет деятельность, и эту деятельность мы с вами видим. Хорошо это или плохо, покажет время, но однозначно это лучше, нежели это было при Шокине, при Яреме и других генпрокурорах.

ПРО РЕФОРМУ ПОЛІЦІЇ

Спочатку говорили про успіх реформ. Потім побачили ми декілька трагедій: по-перше, вбивство в Києві 17-річного хлопця, потім ми побачили трагедію в Кривому Озері, потім трагедія в Дніпрі, коли був скоєний напад Пугачовим на двох патрульних поліцейських і трагедія в Княжичах.

Разумков: Княжичи не ложится в эту канву. Давайте будем честными: у нас реформа МВД не прошла, у нас прошла реформа патрульной полиции. На мой взгляд, несмотря на то, что ее сильно критикуют и вся социология показывает, что доверие к новой патрульной полиции падает, я все равно достаточно позитивно оцениваю эту реформу. С другой стороны, мы развалили структуры, которые работали в системе МВД и не предоставили альтернативы. У нас не работает нормально следствие, потому что старых поувольняли, новых не набрали и даже набрать не могут, потому что их надо научить. Быть вежливым патрульным полицейским – это одно, а понимать, как работает система, и иметь многолетний опыт расследования – это другое.

Тобто навчити немає кому, старих позвільняли?

Разумков: Абсолютно верно. Поэтому одно из последствий — это трагедия в Княжичах, потому что отсутствует взаимодействие между отдельными структурными подразделениями в системе МВД. Это нужно было налаживать, но это нужно было делать раньше, не доводя до трагических ситуаций, которая произошла в Княжичах.

Чорновіл: Я б розділив на дві частини. Я згоден з тим, що сказано. Коли ми говоримо про патрульну поліцію, те, через що в них відбулось падіння, це не їх персональна вина. Для них не вироблено в ході реформи правильної системи навчання, правильних орієнтирів, правильних регламентів поведінки. Друга частина – це те, що стосується того, що називали "мєнтурою", МВС, як завгодно — їх в один день перейменували в поліцію, а після того почали їх нібито чистити. Тут, мабуть, одна із найстрашніших речей, як вирок це те, що… пам’ятаєте, як у нас в Шевченківському райвідділі міліції вбили студента Індила. Міліціонер, який вбив студента і проти якого йде судова справа, вона досі зависає, тому що там адвокат знайшов якусь дірку в судовій процедурі, цей міліціонер ще досі не засуджений, він пройшов переатестацію. Він вбивця студента, про це всі, хто міг, відкрито говорили, всі ЗМІ. Це означає, що "в консерватории что-то менять нужно", що — це десь там наверху, не в самій поліції патрульній, не в слідчих закладені зовсім неправильні параметри.

Разумков: Точно так же, как полицейские в Кривом Озере прошли переаттестацию.

Після кожного випадку активізовувалась дискусія щодо відставки Авакова. Ваші прогнози щодо можливої відставки міністра МВС?

Разумков: По поводу самого Авакова, действительно, не все можно повесить на министра внутренних дел, потому что когда его обвиняли в ситуации в Княжичах с учетом того, что очень большое количество высокопоставленных правоохранительных органов отвечали за это мероприятие, говорить, что в этом виновен министр, не приходится. Но, на мой взгляд, министр был просто обязан уволить своего советника после таких заявлений, которые позволил себе Шкиряк.

Чорновіл: Там вже пішло більше, там пішли заяви Геращенко, чи кине, чи не кине він Порошенко. Це демонстрування своєї безкарності, бо на мені, мовляв, тримається коаліція. Я думаю, що зараз ніхто про відставку заїкатись не буде, тому що невигідно владі, але якщо на весну відбудуться зміни електоральні, які можна прогнозувати, то, я думаю, що весною БПП мав би поставити ультиматум "Народному фронту" і сказати: вирішуйте, ви з Аваковим, чи ви з нами, і якщо з Аваковим, то ми підемо на дострокові вибори, а вам там робити нічого. Поставити ультиматум і добитись, щоб відбулись рішення безпосередньо в "Народному фронті", там дуже серйозна проблема.

ПРО ГРУЗИНСЬКИХ РЕФОРМАТОРІВ

Згадаємо нашу грузинську команду. Вони розбіглись, хоча стільки надій на них дехто покладав.

Чорновіл: Тут вже вирок мені як політологу — я теж покладав, навіть доказував з піною, що вони можуть щось зробити. Це називається: "Изучайте матчасть, ребята". Перед тим як щось говорити, вивчи деталі. От я люблю вивчити всі деталі, а потім говорити. А тут тупо пішов: ну як, Саакашвілі, такий образ, він в себе реформи зробив. Та не зробив він ніяких реформ в себе в Грузії. У Грузії зробила певна команда, в якій він був вершиною айсберга. Останні роки в Грузії відбувався протилежний процес згортання реформ тих демократичних, які були, і повний нуль по реформах економічних. Грузія залишається однією із найбідніших країн Європи. Людина, яка виявилась лузером в Грузії, всі вибори програла там, на сьогоднішній день, не могла нічого зробити у нас. От ми повірили. Наша наївність вилізла боком. Мені здається, що тут цей процес вже закінчився, Саакашвілі поки що грає збудження і псування нервів президенту і владній команді. Саакашвілі взагалі працює інформаційними приводами: він створив інформаційний привід, ми три дні про нього поговорили. Ще десять приводів в нього знайдеться, після того не буде. Тому в цій ситуації він приречений на певне забуття і певну маргіналізацію.

А інші – Деканоїдзе, Згуладзе?

Чорновіл: В них не все так безнадійно. Мені здається, що вся грузинська команда, яка була, і керівник поліції — цікава була постать, інші, дехто лишився, в Мін’юсті працює далі представник грузинської команди. Деякі нормальні працюють, але команда не настільки консолідована під політичний проект.

Разумков: Вся команда, так или иначе, связана с Саакашвили — кто в большей степени, кто в меньшей. Я не ожидал серьезного прорыва от грузинской команды, и я говорил о том, что, наверное, все-таки времена варягов должны уйти в прошлое, потому что много людей достойных было, в том числе, и на Майдане, и не на Майдане, которые могли занять должности и порядочно и честно работать на благо нашего государства. Не надо искать за рубежом. Мы можем перенимать опыт, мы можем приглашать этих людей в качестве консультантов, но не надо отдавать им бразды правления.

ПРО ПАРАДОКС НАДІЇ САВЧЕНКО

Звільнену Надію Савченко з російської в’язниці зустрічали як героя, а наразі звинувачують ледь не у співробітництві з Москвою. Ваші оцінки також полярної зміни ставлення?

Чорновіл: Реально співробітництво місце мало. Тому тут питання, чи можна її звинувачувати у факті державної зради, не маючи юридичних засад для цього. Напевне, не можна поки що. У співробітництві з Москвою – візит до Мінську, де вона переговори вела з двома лідерами сепаратистів, відбувався організований, цього ніхто не приховує, кураторами з ФСБ. Це є пряма співпраця з ворогом. Вони ж вели основні всі переговори, а ті були тільки як фішки. З одного боку, ми добилися повернення людини, ми воювали за це, для суспільства, мабуть, це все-таки плюс – повернення українського полоненого з Москви. Те, що нам зсунули вже підсадну качку, яка вже була добре опрацьована, зараз ми вже починаємо думати головою, знову прораховувати ситуації старіші її, ще з армійського минулого. Дивимося, коли її могли взяти під контроль, коли вона мала піти під суд, а замість того, вона спокійно повернулася на виконання військової служби. Такого не буває, при такому хтось бере людину на гачок. Добре, коли свої спецслужби. В даному випадку виглядає, що чужі спецслужби, які впливали на українських генералів, які могли це зробити. От в ній, в кінцевому рахунку, якщо ми беремо по підсумках року, я думаю, що це є великий мінус. Але плюс, що ми вривали людину, мінус — що людина виявилася, відверто кажучи, зовсім не тим, що ми думали. І знову плюс, що ця людина дістала повний провал у суспільстві — 35% на вході, і 1,2% — на виході.

Разумков: Действительно, то, что человек вернулся из плена — был он в плену, не был, и действительно вела она себя, по крайней мере, публично, достаточно мужественно. Но когда она вернулась… У нас люди не смотрят, что действительно собирается политик или народный депутат делать. Каждый второй опрошенный говорил о том, что Савченко — в президенты, абсолютно не пытаясь даже вникнуть в ситуацию и подумать, каким Савченко будет президентом – хорошим, плохим, понимает ли она вообще, что такое быть президентом. Об этом не думали. Мы, украинцы, любим голосовать сердцем, не думая, за кого мы голосуем и почему мы голосуем.

Дайте відповідь — плюс чи мінус на кожну тему і чому. Обіцянки про безвіз так і лишились обіцянками.

Разумков: Минус, потому что уже должно было произойти.

Чорновіл: Плюс, тому що воно все одно відбудеться рано чи пізно, і відстрочки не за наш рахунок. Знаєте, чому плюс? Тому що під ці обіцянки ми добре зреформували цілий ряд наших питань, те саме електронне декларування. Тому я б сказав, що весь процес і результат, який проходить на наступний рік — це плюс.

Електронні декларації: з одного боку, задекларували статки, з іншого боку, незрозуміло, звідки вони взялись, жодних розслідувань.

Разумков: Само электронное декларирование – плюс, то, что нет последующих действий в связи с полученной информацией, это, конечно, минус.

Чорновіл: Я поставлю більш однозначний для мене плюс, тому що я просто бачу, як пішов процес вибудовування самої схеми, за якою мають ці розслідування проводитись, вони просто не напрацьовані. В цій самій прокуратурі є слідчі, є судді в судах, які займаються кримінальними питаннями, які займаються цивільними, і просто по цих питаннях нормально не були вибудовані слідчі групи. Я вже не кажу про НАБУ, яке тільки пробує вчитись, а не навчилось працювати, і про САП, яке поки що теж тільки пробує, а НАЗК взагалі тільки створене, і з нуля там все починають розкручувати. Я думаю, що по результатах цих декларацій принаймі 15-20% фігурантів нормально на відповідальність попадуть.

Націоналізація "ПриватБанку"?

Разумков: Минус, ведь если мы говорим о том, что мы убираем государство из всех зон экономики, и оно должно жить за счет налогов, а не за счет конкретных предприятий, то это минус. В том, что был создан такой прецедент, и был такой системный банк, который, в том числе, и по вине государства довели до такой черты, это минус и надо было решать эту ситуацию. Конечно, плюсом есть то, что его не ликвидировали, а национализировали, но, в принципе, это минус.

Чорновіл: Мені ситуація теж не подобається в банківській сфері, але я буду ставити плюс, тому що, по-перше, була ситуація, коли банк був дуже специфічний, інвестори мали дуже захищену систему доступу до кодів даних, до серверів і тому подібне, і рік тому держава зробила все — вона виписала план до капіталізації, вони відмовились його виконувати і вони довели ситуацію до катастрофи, і якби банк впав, то впала б вся банківська система. І те, що не допустили до цього рішення, — плюс.

Перемога Трампа в США — плюс чи мінус? Які наслідки?

Чорновіл: Великий знак питання я б ставив. Я не готовий ставити плюс чи мінус. Все буде залежати, перше, від обставин, які вибудуються, від того, як себе буде вести Росія, наскільки Трамп буде поставлений перед фактом, плюс ми зараз маємо фактор Обами. Ситуація зараз хилиться в бік плюсу. І плюс наш посол, який дуже добре вхожий в середовище Республіканської партії США, зараз вибудовує спроби організувати візит Порошенка, один із перших візитів. Якщо він відбудеться, якщо в перші п’ять хвилин розмови Порошенко зацікавить Трампа, то буде плюс, але це великий знак питання.

Разумков: Однозначно сегодня ответить тяжело. Было много вопросов, когда Трамп был избран президентом США. Неоднозначная позиция его во время избирательной кампании по отношению к Украине и к ситуации на востоке Украины, но, тем не менее, риторика кандидатов и позиция президента – это будут разные вещи. Плюс там разнородная команда, есть люди, которые будут представлять интересы России, но есть и большое количество людей, которые будут пытаться отстоять и интересы Украины. Посмотрим, когда он станет президентом, насколько кардинально поменяется его позиция от того, что он говорил, будучи кандидатом.

Референдум в Нідерландах щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Чорновіл: Все, що зв’язано з цим, це є мінус, тому що це сама основа, що російський лобізм, єврокритичні настрої можуть домінувати, плюс вибудувався механізм, який може зруйнувати ЄС. Це колосальний мінус, і для нас також мінус. Щодо останнього засідання я б не ставив такого мінусу. Всі п’ять пунктів, по яких нам дано додаткові заяви, вони не вносяться в текст реально, вони не передбачають нормально нової ратифікації, переголосувавання, але ці всі факти жодним чином не стосуються угоди про асоціацію. Насправді це була гра, тому що Нідерланди мали відкликати свій підпис, і процес мав повністю зупинитись.

Разумков: Для Украины это минус, потому что проблемы возникли, благодаря этому референдуму. Это проблема и нашего МИДа, и дипломатов, и определенные евроскептические позиции в ЕС существуют, и недооценивать их нельзя.

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Ранее председатель набсовета Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире "ГС" отметил, что политики ЕС в недоумении из-за Надежды Савченко и не могут понять, насколько она самостоятельный политик.

А эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.