Марин Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за высказываний о Крыме - СБУ

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Лидеру "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за ее высказываний о Крыме. На заявления по Крыму уже отреагировали в Службе безопасности Украины.

В СБУ не исключают, что из-за этого лидеру "Национального фронта" и одному из потенциальных будущих президентов Франции могут запретить въезд в Украину.

"Если официальные лица делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", – цитирует руководителя аппарата главы Службы безопасности Украины Александра Ткачука "Обозреватель".

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу должен вынести не СБУ, а МИД Украины.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что считает присоединение Крыма к РФ законным.