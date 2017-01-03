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Марин Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за высказываний о Крыме - СБУ

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Отметим, что окончательное решение по этому вопросу должен вынести не СБУ, а МИД Украины. Одному из потенциальных будущих президентов Франции могут запретить въезд в Украину.
Лидер французской крайне правой партии Национальный Фронт Марин Ле Пен
РИА Новости | Перейти в фотобанк

 

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Лидеру "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за ее высказываний о Крыме. На заявления по Крыму уже отреагировали в Службе безопасности Украины.

 

В СБУ не исключают, что из-за этого лидеру "Национального фронта" и одному из потенциальных будущих президентов Франции могут запретить въезд в Украину.

"Если официальные лица делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", – цитирует руководителя аппарата главы Службы безопасности Украины Александра Ткачука "Обозреватель".

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу должен вынести не СБУ, а МИД Украины.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что считает присоединение Крыма к РФ законным.

 

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