Ле Пен в любом случае не собиралась в Украину - пресс-служба

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В команде кандидата в президенты Франции, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен отреагировали на возможный запрет на въезд в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ле Пен.

На днях разгорелся международный скандал после заявления Ле Пен о том, что присоединение Крыма к РФ "не является незаконным".

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"Марин Ле Пен в любом случае не имела ни малейшего намерения отправляться туда. Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда она станет президентом Республики", — заявили в пресс-службе французского политика.

Ранее Ле Пен уже говорила о том, что в случае ее избрания президентом она признает Крым российской территорией. Также кандидат в президенты отметила, что отношения между Россией и Францией являются важными в многополярном мире и необходимыми для урегулирования международных кризисов.

В МИД Украины выразили возмущение в связи с тем, что "Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку оккупации Россией Крыма" В свою очередь СБУ отправила письмо в МИД по поводу запрета въезда Ле Пен в Украину.

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Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.