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Ле Пен будет смотреть на Украину сквозь призму РФ - Кучухидзе

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Политолог-международник Антон Кучухидзе в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что у Ле Пен и ее советников РФ стоит на первом месте.
Марин Ле Пен. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. СБУ направила письмо в МИД по поводу запрета въезда кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Украину. Причиной стало заявления Ле Пен в отношении Крыма.

Виктор Пинчук. Архивное фото
RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
WSJ, статья Пинчука: Для мира в Украине нужен компромисс по ЕС, Крыму и РФ

Заявление Ле Пен прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Антон Кучухидзе.

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"Конечно же у нее есть каналы и она не могла не слышать украинскую позицию по поводу Крыма. Но тут очень специфическая ситуация. Вот эти ее заявления показывают, что она будет смотреть на Украину сквозь призме РФ. То есть у нее лично и у ее советников РФ на первом месте стоит", — считает политолог.

В МИД Украины выразили возмущение в связи с тем, что "Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку оккупации Россией Крыма" В свою очередь СБУ отправила письмо в МИД по поводу запрета въезда Ле Пен в Украину.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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