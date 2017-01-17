Ле Пен о Крыме: полуостров никогда не был украинским

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью газете "Известия" заявила, что в случае ее победы в президентской гонке Париж признает Крым частью России.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее оппонент — бывший премьер Франции Франсуа Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона.

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"После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", — сказала она.

Ле Пен также сказала, что в случае победы в президентских выборах восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций.

Ранее Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным присоединение Крыма к РФ. После чего Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет на въезд в страну для Ле Пен.

В МИД Украины выразили возмущение в связи с тем, что "Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку оккупации Россией Крыма" В свою очередь СБУ отправила письмо в МИД по поводу запрета въезда Ле Пен в Украину.

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Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.