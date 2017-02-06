СБУ решила не запрещать въезд в Украину Марин Ле Пен

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) решила не запрещать въезд в страну лидеру французской правой партии "Национальный фронт" и кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен, передает интернет-издание LB.ua.

Ранее Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. В СБУ не исключили, что ей могут запретить въезд в Украину. После этого Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом о целесообразности введения запрета на въезд в страну для Ле Пен сроком на пять лет.

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"Как сообщил журналистам руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, спецслужба получила ответ Министерства иностранных дел на запрос о целесообразности введения запрета Ле Пен на въезд в Украину", — пишет издание.

По словам Ткачука, "решение о запрете въезда Ле Пен не принималось".

"По результатам оценки всей информации и мнений ведомств (СБУ и МИД), было принято коллегиальное решение в данный момент не запрещать въезд", — добавил он.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.