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    Крым пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен

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    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма (60)

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    По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, Марин Ле Пен как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять.
    Лидер партии Национальный фронт (Франция) Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Крым пригласил кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен посетить полуостров, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Лидер политической партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взаимная неприязнь: Марин Ле Пен и политика Киева

    Ранее Ле Пен в интервью газете "Известия" заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Она также отметила, что в случае победы восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций.

    "Мы отправили приглашение Марин Ле Пен посетить Крым, потому что ее позиция по Крыму четкая и понятная. Она как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять", — сказал Константинов РИА Новости.

    По его словам, многие западные политики воспринимают ситуацию вокруг Крыма свысока, не утруждая себя желанием разобраться в происходящем.

    "(Визит) будет важен для нас, мы надеемся на это. Вероятнее всего, это возможно в преддверии выборов во Франции", — подчеркнул Константинов.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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