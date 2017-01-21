Ле Пен: народы Европы подвергаются тирании

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что страны и народы Европы подвергаются тирании. Об этом она сказала в ходе выступления на конференции Freedom for Europe в немецком городе Кобленц.

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"Народы Германии, Италии, Испании, все народы Европы подвергаются тирании. Тирания — это ещё и информационная война. Любой ценой необходимо людям помешать общаться друг с другом", — описала Ле Пен ситуацию, которую намерена изменить.

Она подчеркнула, что в результате этой "тирании" "народы будут отделены друг от друга". "Во Франции врут про Германию, в Германии врут про Великобританию и так далее" — сказала Ле Пен.

"Но когда люди наконец поймут, что они не такие уж разные, как им это подают, что они все разделяют общие интересы, Евросоюзу придёт конец", — считает французский политик.

В субботу в конференции в Кобленце принимают участие представители крайне правой фракции Европарламента "Европа наций и свобод", в которую, среди прочих, входят французский Нацфронт, бельгийская партия "Фламандский интерес" и итальянская "Лига севера".

Ранее лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента страны Марин Ле Пен заявила, что необходимо ограничить сверхвласть Евросоюза.