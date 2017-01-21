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    Ле Пен: народы Европы подвергаются тирании

    (обновлено: )31350
    Марин Ле Пен подчеркнула, что народы Германии, Италии, Испании, все народы Европы подвергаются тирании. По ее словам, тирания - это ещё и информационная война.
    Лидер партии Национальный фронт (Франция) Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что страны и народы Европы подвергаются тирании. Об этом она сказала в ходе выступления на конференции Freedom for Europe в немецком городе Кобленц.

    Лидер политической партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взаимная неприязнь: Марин Ле Пен и политика Киева

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    "Народы Германии, Италии, Испании, все народы Европы подвергаются тирании. Тирания — это ещё и информационная война. Любой ценой необходимо людям помешать общаться друг с другом", — описала Ле Пен ситуацию, которую намерена изменить.

    Она подчеркнула, что в результате этой "тирании" "народы будут отделены друг от друга". "Во Франции врут про Германию, в Германии врут про Великобританию и так далее" — сказала Ле Пен.

    "Но когда люди наконец поймут, что они не такие уж разные, как им это подают, что они все разделяют общие интересы, Евросоюзу придёт конец", — считает французский политик.

    В субботу в конференции в Кобленце принимают участие представители крайне правой фракции Европарламента "Европа наций и свобод", в которую, среди прочих, входят французский Нацфронт, бельгийская партия "Фламандский интерес" и итальянская "Лига севера".

    Ранее лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента страны Марин Ле Пен заявила, что необходимо ограничить сверхвласть Евросоюза.

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